Može li jedna zvijezda biti 10.000 puta masivnija od Sunca? Nova opažanja James Webb svemirskog teleskopa sugeriraju da je odgovor - da mogu.

Te ogromne zvijezde su neobične, jer za zvijezde u nama bližem svemiru postoji urođena granica veličine. Svi naši modeli evolucije galaksija… oslanjaju se na činjenicu da zvijezde ne mogu biti masivnije od otprilike 120 Sunčevih masa. Naravno, postojale su teorijske ideje koje istražuju zvijezde… masivnije od toga, ali nikada nije bilo stvarnog opažanja na koje bi se moglo ukazati, kaže za New Scientist Devesh Nandal iz američkog Centra za astrofiziku Harvard-Smithsonian.

U vrlo udaljenoj galaksiji GS 3073, Nandalov tim otkrio je izuzetno visoke razine dušika koje prisutnost običnih zvijezda ne može objasniti. Primordialne zvijezde, odnosno takozvana Populacija III, mogle bi objasniti ovu pojavu. Naš rad pokazuje najsnažniji dokaz do sada za supermasivne zvijezde Populacije III u ranom svemiru, kaže Nandal, koji je jedan od autora novog istraživanja koje je objavljeno u časopisu The Astrophysical Journal Letters.

Upozorenje skeptika ali moguće objašnjenje za drugi fenomen svemira

Skeptici, međutim, primjećuju da se kemijski tragovi u navedenoj galaksiji ne uklapaju u teoriju. Populacija III mora biti povezana s gotovo netaknutim okolišem. Suprotno tome, GS 3073 je kemijski prilično zrela galaksija. Dakle, ne čini se da odgovara vrsti okoliša u kojem biste očekivali Populaciju III, upozorava Roberto Maiolino s britanskog Sveučilišta Cambridge u komentaru za New Scientist.

Ipak, neobičnosti su očekivane u ranim galaksijama. Kada promatramo rani svemir, sve što vidimo su doista čudne, doista egzotične galaksije. Stoga je teško okrenuti se i reći da, ali ne očekujem da će se formirati supermasivne zvijezde, jer bi to bilo previše čudno. Pa, upravo ste rekli da su te galaksije doista čudne, kaže za New Scientist John Regan s irskog Sveučilišta Maynooth, koji nije sudjelovao u istraživanju.

Ako su stvarne, te gigantske zvijezde bi mogle objasniti postojanje supermasivnih crnih rupa. Jačanje argumenta za njihovo postojanje je iznimno teško i teško je imati dokaz koji ne ostavlja sumnju. Ali ovaj dokaz je vrlo snažan, dodaje Regan.