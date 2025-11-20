Znanstvenici stoljećima traže "izgubljenu Atlantidu", kontinent i civilizaciju koji je opisao grčki filozof i autor poznatog djela o Atlantidi - Platon. Do sad su znanstvenici i istraživači već su u nekoliko navrata mislili da su ju pronašli, no nije bilo nikakvih konkretnih dokaza.

Sad jedan istraživač iz Španjolske tvrdi da je našao mjesto na kojem se nalazi "izgubljena Atlantida" i da je sve što je Platon napisao u svom djelu - točno.

Michael Donnellan vjeruje da su strukture koje je pronašao na otoku Salmedina zapadno od Gibraltara ostaci Atlantide. Kamene strukture koje se nalaze ispred obale otoka, tvrdi Donnellan, ostaci su izgubljene civilizacije. U filmu "Atlantica", koji je snimio sa svojim kolegama, Donnellan tvrdi da su kamene ploče vidljive samo dva puta dnevno i to za vrijeme oseke.

Geolozi vjeruju da je u ovom području sve što je zakopano na dubini od oko 3 metra staro otprilike 3000 godina. Ali Donnellan tvrdi da su ostaci Atlantide puno stariji.

Ono što nalazimo je na više od 20 metara dubine, primijetio je. A kada se spustite 15 do 20 metara, dođete do razine dna ... ali u stvarnosti morate uzeti u obzir da vjerojatno postoji još pet ili 10 metara, ili možda čak 15 metara sedimenta na vrhu podvodnih ruševina, što dodatno povećava starost.

Istražujući te kamene tvorevine, Donnellan tvrdi da strukture nisu samo drevne, već da na njima postoje i dokazi o nekakvom kataklizmičnom događaju.

Postoje svi pokazatelji da su ova naselja pogođena doista traumatičnim utjecajem ili nizom klimatskih promjena, tvrdi u razgovoru za Fox News Donnellan.

Prilikom istraživanja ovog lokaliteta, koristili su različite moderne tehnologije od LiDara do ehosondera koi im je omogućio stvaranje 3D karte morskog dna.

Otkrića do kojih smo došli toliko su slična Platonovim tekstovima o Atlantidi da je teško pomisliti da smo pronašli išta drugo, tvrdi Donnellan.

Ili je Platon govorio upravo o ovom mjestu ili je nevjerojatna slučajnost da se znanost i Platonovi tekstovi spajaju, rekao je Donnellan.

No, da bi zaista mogao reći da je pronašao Atlantidu, potrebni su fizički dokazi u obliku iskopina i arheoloških nalazišta. Upravo zbog toga se u akademskim krugovima teško mogu složiti da je Donnellan pronašao Atlantidu.

Donnellan pak sve koji sumnjaju, poziva da pogledaju njegov film o otkrićima.

Ruševine koje smo otkrili pod vodom samo su mali dio cijelog niza otkrića, koja sva ukazuju na činjenicu da je Iberijski poluotok imao naprednu kulturu mnogo tisuća godina prije nego što se prije pretpostavljalo, ističe i najavljuje kako će nastaviti istraživanja kako na kopnu, tako i pod morem.

Sve što smatramo da je srž čovječanstva - kultura, navigacija, znanost, umjetnost, glazba - sve je to daleko starije nego što su nas učili... Nešto uistinu tragično dogodilo se u davnoj prošlosti, što je gotovo dovelo do našeg uništenja, uvjeren je Donnellan.