Tiangong i tročlana kineska posada tako već 10 dana nemaju letjelicu za let, što se nije dogodilo od početka rada postaje potkraj 2022.
Oštećena letjelica Shenzhou-20 mogla bi biti odvojena od svemirske postaje i spuštena iz orbite iznad Tihog oceana.
Shenzhou-22 će biti lansiran iz centra za lansiranje satelita Jiuquan na sjeverozapadu Kine, kao i sve ostale istoimene misije, objavila je Xinhua.
Ključna razlika je u tome što ovaj put letjelica neće imati ljudsku posadu jer na svemirskoj postaji na dulji rok mogu biti samo tri astronauta.
Shenzhou-23 s ljudskom posadom trebao bi biti lansiran negdje oko travnja iduće godine.
Zbog oštećenja letjelice Shenzhou-20, njezina posada morala je ostati na postaji dodatnih devet dana s posadom letjelice Shenzhou-21 koja je tek stigla, pa je postaja morala raditi s maksimalnim kapacitetom za šestero astronauta dulje od uobičajenog.