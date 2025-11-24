Kako se bliže božićni blagdani, roditelji sve više razmišljaju o poklonima za svoje najmlađe. Čini se kako je ljestvica očekivanja svake godine sve veća, a klasične igračke, slikovnice i slično, mnogima su odavno zamijenile tehnološke novotarije i različiti gadgeti, a u nekim slučajevima čak i digitalni pokloni koji se mogu iskoristiti u Robloxu, Fortniteu i slično.

U posljednje vrijeme sve su popularnije i AI igračke, odnosno nekakvi medvjedići i slične igračke koje mogu komunicirati i igrati se s djecom, a bazirane su na umjetnoj inteligenciji i namijenjeni čak i dvogodišnjacima.

Nemojte ih kupiti!

Ako razmišljate o kupovini takve neke igračke za svoje dijete, poruka stručnjaka je - nemojte! To je upozorenje uoči početka božićnog šopinga poslala organizaciju za zaštitu djece i dječjih prava Fairplay, a njihov dokument potpisalo je više od 150 organizacija i stručnjaka, uključujući i dječje psihologe i osobe iz obrazovnog sustava. Iz ove organizacije podsjećaju na “ozbiljnu štetu” koju su AI chatbotovi već nanijeli djeci i mladima - od vođenja eksplicitnih seksualnih razgovora do poticanja nasilnog ponašanja i samoozljeđivanja.

Iako se takve igračke reklamiraju kao edukativne, iz ove organizacije upozoravaju kako one mogu zamijeniti kreativne aktivnosti, kao i dječji način stjecanja znanja. Također, mogu negativno utjecati i na povezanost djece s vršnjacima i drugom djecom te na njihovu otpornost u stvarnom svijetu, usprkos činjenici što proizvođači govore kako će s AI igračkama najmlađi steći nove prijatelje.

Kako je objasnila Rachel Franz iz Fairplayja, dječji mozgovi se prvi put povezuju i razvojno je prirodno da budu povjerljivi i traže povezanost s osobama koje su ljubazne i prijateljske. Zbog toga je opasno da svoje povjerenje polažu u umjetnu inteligenciju, tehnologija za koju se već utvrdilo da može negativno djelovati na djecu i mlade.

Suradnja Mattela i OpenAI-ja

Naglašava se kako se takve igračke, koje su naročito popularne u Aziji, prodaju bez prethodnih istraživanja, ali i regulative koju bi trebalo poštivati, a da u budućnosti možemo vidjeti sve veći broj takvih AI igračaka možemo vidjeti na primjeru nedavnog potpisivanja ugovora između OpenAI-a i Mattela. Korištenjem OpenAI-jeve tehnologije, Mattel će donijeti čaroliju umjetne inteligencije u iskustva igre primjerena dobi s naglaskom na inovacije, privatnost i sigurnost, objavili su iz ovih kompanija u lipnju prilikom najave suradnje.

Podsjetimo, nedavno je američka Grupa za istraživanje javnog interesa (PIRG) testirala tri različite igračke pokretane umjetnom inteligencijom namijenjene djeci starosti između 3 i 12 godina, a rezultati tog testa su i više nego zabrinjavajući. Naime, jedna od testiranih igračaka sudjelovala je u eksplicitnim raspravama nudeći opsežne savjete o seksualnim položajima i fetišima, dok je druga objašnjavala gdje pronaći noževe u kuhinji i kako zapaliti vatru šibicama.

Dakle, umjesto nekakvih modernih gadgeta s umjetnom inteligencijom i slično, razmislite o klasičnim igračkama poput lutkica, automobila, slagalica, slikovnica itd., a umjesto da razgovaraju s robotima ili da ih oni uče stvarima o odrastanju i životu, to ulogu treba prepustiti roditeljima, bakama i djedovima, tetama u vrtiću te drugim bliskim osobama i rodbini.

Izvor: AP

