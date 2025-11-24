Europska komisija pokreće alat za zviždače uz Akt o umjetnoj inteligenciji. Taj će alat pojedincima osigurati siguran i povjerljiv kanal za izravno prijavljivanje sumnji na kršenje Akta o umjetnoj inteligenciji Europskom uredu za umjetnu inteligenciju, centru stručnog znanja u području umjetne inteligencije u Komisiji.

Kako ističu u objavi, zviždači (a to mogu biti bivši i sadašnji zaposlenici tvrtke, vanjski suradnici, članovi uprave i slično), mogu dostaviti relevantne informacije na bilo kojem službenom jeziku EU-a i u bilo kojem relevantnom formatu.

Alat nudi siguran način za prijavljivanje mogućih kršenja zakona koja bi mogla ugroziti temeljna prava, zdravlje ili povjerenje javnosti. Certificirani mehanizmi šifriranja jamče najvišu razinu povjerljivosti i zaštite podataka. Sustav omogućuje sigurno daljnje postupanje, čime se zviždačima omogućuje primanje informacija o statusu prijave i odgovaranje na dodatna pitanja Ureda za umjetnu inteligenciju bez ugrožavanja anonimnosti.

No, isto tako napominju zviždačima da za podnošenje prijave ne koriste tehničke uređaje koje im je dao poslodavac, poput računala, pametnog telefona ili Wi-Fi mreže. Također, preporučuju da prilikom podnošenja prijave opis prekršaja formuliraju na način da, kada se poduzmu bilo kakve daljnje mjere, treće strane nemaju mogućnost izvođenja zaključaka o njihovom identitetu na temelju načina na koji su činjenice prikazane u izvješću.

Iz Ureda naglašavaju kako će tijekom cijelog postupka identitet zviždača biti zaštićen.

Aktom EU-a o umjetnoj inteligenciji promiču se inovacije i uvođenje umjetne inteligencije u Uniji, uz istodobno otklanjanje potencijalnih rizika za zdravlje, sigurnost i temeljna prava građana te zaštitu demokracije i vladavine prava. Prijavljivanjem informacija o kršenju Akta zviždači mogu Uredu za umjetnu inteligenciju olakšati rano otkrivanje takvih slučajeva, čime pridonose sigurnom i transparentnom razvoju tehnologija povezanih s umjetnom inteligencijom, naglašavaju na kraju iz Komisije.