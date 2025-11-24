Kada ste najbogatiji čovjek na svijetu te imate u svom vlasništvu veliku društvenu mrežu te kompaniju za umjetnu inteligenciju koja je razvila prilično popularan AI chatbot, onda očigledno imate i neke dodatne benefite. Npr. možete trenirati umjetnu inteligenciju da o vama priča hvalospjeve kako ste najbolji u svemu i svačemu te kako ste nenadmašni u krevetu.

Tako barem sugeriraju objave korisnika koji su razgovarali s Muskovim chatbotom Grok, a snimke zaslona tih razgovora objavili su na platformama X i Bluesky. Ta svemoguća osoba, barem za Muskovu umjetnu inteligenciju je, naravno - Elon Musk.

Prema ovom AI chatbotu, Elon Musk je u boljoj fizičkoj kondiciji od jednog od najboljih košarkaša u povijesti LeBrona Jamesa koji, iako je napunio 40., i dalje igra na zavidnoj razini te je u fantastičnoj formi. No očigledno ne tako dobroj kao Musk. Grok je tako pohvalio Muskovu vitku građu od 89 kg s vidljivom definicijom ruku i trupa od juda i dizanja utega, što je očigledno bolje od mišićavog Jamesa.

Najbolji u krevetu

Osim što je, prema Groku, više fit of LeBrona, Musk se nalazi i na popisu deset najvećih umova u povijesti - zajedno s Newtonom, da Vincijem i drugim legendarnim svjetskim genijalcima. No niti to nije sve. Šef Tesle je bolji uzor i od Isusa, a u isto vrijeme je i - najbolji ljubavnik na svijetu.

Iako smo i do sada znali kako je Musk prilično svestrana osoba s brojnim interesima (to možemo vidjeti po broju kompanija koje je pokrenuo ili njima upravlja - od automobilskog sektora preko neuroznanosti pa do umjetne inteligencije i istraživanja svemira), čini se kako je Grok možda ipak malo pretjerao s pohvalama.

Zašto je Grok odjednom počeo hvaliti Muska, nije poznato, no mediji nagađaju kako su tijekom posljednjih nekoliko dana napravili neke promjene zbog kojih sada ovaj chatbot govori kako je vlasnik xAI-a u svakom zadatku superioran svim ljudima na svijetu.

Izvor: NY Post