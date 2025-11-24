Iako je prošlo tek nešto više od dva mjeseca od kada je Apple predstavio posljednju generaciju iPhonea, kompanija se već sprema za lansiranje novog modela. Kako bi zauzeli što veći dio tržišta i privukli korisnike koji ne žele potrošiti previše novaca za novi kvalitetan telefon, pripremaju model iPhone 17e. Do prošle godine jeftiniji telefoni prodavali su se kao modeli iz serije SE, a čini se kako sada svake godine možemo očekivati “e” model posljednje generacije.

Ove godine u veljači tako je predstavljen model iPhone 16e koji bi svojim opcijama mogao zadovoljiti većinu nezahtjevnih korisnika - pogotovo one koji preferiraju iPhone umjesto Androida. Početkom 2026., prema novom izvještaju, u prodaji bi se trebao pojaviti novi najjeftiniji iPhone s nekoliko poboljšanja koja bi mogla privući veći broj kupaca.

Bolja prednja kamera i hardver

Iako će ovaj telefon zadržati samo jednu kameru sa stražnje strane, Apple priprema velike promjene za prednju kameru. Kao i na ostalim modelima iz serije iPhone 17 i ovaj bi uređaj trebao dobiti Center Stage kameru. Ona donosi veliko poboljšanje pri snimanju selfija i videa te, zahvaljujućim posebnom senzoru, može snimati fotografije u portretnom, ali i landscape modu. Zbog toga nije potrebno okretati telefon ako se u kadru nalazi više osoba, već će to senzor sam prepoznati i prilagoditi način snimanja.

Kako objašnjava analitičar Jeff Pu, korištenje ove kamere označava značajnu promjene strategije u odnosu na ranije modele Appleovih jeftinijih telefona u kojima kompanija nije koristila posljednju i najnapredniju tehnologiju za svoje kamere. Tome treba dodati i glasinu prema kojoj bi Apple u ovaj uređaj trebao ugraditi A19 čip, odnosno isti hardver koji koristi u iPhoneu 17. S ovim opcijama (a treba vidjeti i što je Apple još pripremio za model iPhone 17e), smanjuje se razlika u kvaliteti i mogućnostima između najjeftinijih modela i njihovih jačih uređaja.

Veća osnovna kvaliteta

Kako su komentirali na Digital Trendsu, čini se kako Apple želi podići osnovnu kvalitetu za svoju cjelokupnu liniju proizvoda, uključujući i jeftinije modele za koje se, po kvaliteti i performansama, uopće ne bi trebalo osjetiti da je riječ o modelima niže kategorije.

Ovo je, naravno, odlična vijest za ljubitelje Applea, ali i sve koji razmišljaju o kupovinu novog telefona pa će biti zanimljivo vidjeti hoće li, prvenstveno zbog cijene, ali i sve veće kvalitete, iPhone 17e privući veći broj kupaca i postati prodajni hit. S obzirom na to da se pokazalo da model Air, o kojem se toliko dugo pisalo, nije privukao toliku pažnju kupaca, možda će im biti zanimljivi model “e” koji, iako nije tako tanak, također će imati jednu kameru, dobar hardver i - značajno nižu cijenu.

