U vrijeme više nego evidentne prijetnje koju napadački dronovi predstalvjaju u modernom ratovanju i sukobima, snage NATO-a okreću se iznenađujućem alatu - komercijalnim Xbox kontrolerima. Ti poznati uređaji za videoigre sada su u središtu sustava zračne obrane Merops vrijednog 13.900 eura, koji služi za presretanje dronova i koji je dokazao svoju vrijednost u Ukrajini.

Sustav Merops, razvijen u okviru američke inicijative Project Eagle, lansira dronove Surveyor sposobne uništiti neprijateljske bespilotne letjelice u zraku. Američki, poljski i rumunjski vojnici provode obuku širom Istočne Europe kako bi brzo postavili učinkovitu i povoljnu zračnu obranu. Kompaktan je i jednostavan za pakiranje i pohranu, a Xbox kontroleri su vrlo čvrsti, rekao je američki vojnik Riley Hiner u vrijemeu demonstracije sustava Merops u jugoistočnoj Poljskoj ovog tjedna, a prenosi Business Insider.

Hiner je naglasio intuitivnost upravljanja putem navedenih kontrolera. Mislim da danas puno vojnika igra Xbox. Vrlo je intuitivno. Kad jednom naučiš obrazac kontrola, samo ih pošalješ van i možeš letjeti, rekao je. Iskustvo u videoigrama prenosi se na bolje upravljanje dronovima, što potvrđuju američki i ukrajinski operateri. No, glavni izazov za pilote nije upravljanje kontrolama drona, već određivanje najboljeg puta za presretanje.

Pouke iz Ukrajine

FPV dronovi koji dominiraju bojištem u Ukrajini zahtijevaju zaslone, kontrolere i FPV naočale, ali stvarne misije mnogo su složenije od videoigara. Kod sustava Merops, neuspješno presretanje omogućuje prijetnji da pogodi cilj, a podsjetnik toga je razorna djelotvornost ruskih Gernan-2 i Geran-3 dronova u Ukrajini.

Merops uključuje stanicu za upravljanje na tlu, platforme za lansiranje kompatibilne s pick-up vozilima i četveročlani operativni tim koji čine zapovjednik, pilot i dva tehničara. Ukrajinske snage su, prema izvještajima, zabilježile više od 1000 uništenih Geran dronova korištenjem tog sustava. Poljska i Rumunjska sada su kupile Merops za obranu svog zračnog prostora nakon ponovljenih ruskih incidenata s dronovima.

Brigadni general Curtis King, zapovjednik 10. zapovjedništva zračne i proturaketne obrane američke vojske, opisao je sustav kao vrlo pristupačan. Unutar nekoliko dana mogu shvatiti kako upravljati jnegovim mogućnostima, rekao je, a prenosi Business Insider. U roku od dva tjedna vojnici završavaju obuku kako bi pokazali kako učinkovito uništiti dron. Dakle, ovo ne traje šest mjeseci, ne traje godinu dana, istaknuo je King.

Čak su i zamjenski dijelovi jednostavni, jer Xbox kontroleri koštaju oko samo 28 eura na internetu, što ih čini praktičnim i pouzdanim rješenjem za zračnu obranu u situacijama visokog rizika.