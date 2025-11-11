Tijekom proteklih nekoliko tjedana internetom su kružile brojne informacije o Appleovom novom modelu iPhone Air, kao i o njegovom nasljedniku koji je planiran za rujan sljedeće godine. Ono što je sada sasvim jasno jest da se model Air, najtanji Appleov smartphone do sada i uređaj od kojeg su u ovoj kompaniji imali jako velika očekivanja, pokazao kao totalni promašaj. Potražnja za njim je puno manja od očekivane tako da su se u ovoj kompaniji nakon manje od 2 mjeseca odlučili na smanjenje proizvodnje.

Slična je situacija i sa Samsungovim modelom Edge. Južnokorejska kompanija predstavila je svoj tanki smartphone prije Applea te su jedno vrijeme mediji nagađali kako bi takvi modeli mogli postati novi trend na tržištu telefona koji će kopirati svi konkurenti. No tržište ih je demantiralo te je, čini se, Samsung odustao od nasljednika Edgea.

Ništa od Aira 2

Usprkos maloj potražnji i razočaravajućim prodajnim brojkama, prije nekoliko dana na mreži se pojavila informacija kako u Appleu nisu odustali od novih generacija iPhonea Air. Pojavile su se dvije oprečne informacije - prema jednoj Apple je za sljedeće 2 generacije Aira koje su planirali za rujan 2026. i 2027. namjeravao zadržati samo jednu kameru sa stražnje strane, dok su druge informacije govorile kako bi sljedeće godine, pored 48MP glavne kamere, trebali dodati i još jednu, ultraširoku kameru.

Prema izvorima upoznatim sa situacijom na tržištu, Foxconn bi, nakon što su ranije smanjili proizvodnju modela Air, krajem ovog mjeseca mogao u potpunosti zaustaviti proizvodnju, dok je drugi dobavljač Luxshare, navodno već zaustavio proizvodnju u listopadu i to bez planova za njenim ponovnim pokretanjem. Zbog toga se ne treba čuditi posljednjim glasinama koje su se pojavile ovog tjedna. Prema njima, Apple bi mogao u potpunosti odustati od nasljednika Aira. Naime, ako korisnici nisu zainteresirani za ovaj model i potražnja je puno manja od očekivane, čemu trošiti vrijeme i resurse na još jedan takav uređaj.

S obzirom na to da su odustali od ovog telefona, sljedećeg rujna Apple bi mogao predstaviti samo dva uređaja - model iPhone 18 Pro i toliko spominjani preklopni iPhone Fold. Klasični iPhone 18, zajedno s jeftinijim modelom iPhone 18e trebao bi se pojaviti u proljeće 2027., a i dalje postoji mogućnost da se u Appleu predomisle pa ipak krenu u proizvodnju novog Aira, no u tom slučaju taj bi se model također pojavio u proljeće 2027. godine.

