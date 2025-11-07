Iako su Appleova očekivanja od iPhonea Air, novog modela u njihovoj ponudi koji je predstavljen prije 2 mjeseca bila velika, čini se da potražnja nije u skladu s tim očekivanjima. Riječ je o najtanjem telefonu koji je ova kompanija do sada predstavila, no kako bi uspjeli napraviti tako tanak telefon, morali su napraviti i neke kompromise - poput tanje baterije i samo jedne kamere.tri vijesti o kojima se priča Bez boli i straha Kraj karijesa i plombi? Revolucionarni gel obnavlja zubnu caklinu Velika promjena Revolucija u kokpitu: Američki B-21 Raider dobiva neočekivani sastav posade? Stižu nove opcije Google je upravo svoje Karte učinio još boljima
Usprkos prodajnim rezultatima koji nisu nikoga oduševili, Apple ne namjerava odustati od modela Air te su se na mreži pojavile informacije o njegovom nasljedniku. Te su glasine objavili analitičari iz JP Morgana, a iako je naravno riječ o neslužbenim podacima koje nemaju potvrdu iz Applea, treba naglasiti kako su bazirani na prilično pouzdanim izvorima iz industrije.
Dvije ili jedna kamera?
Te informacije govore ne samo o modelu iPhoneu Air 2 koji će kompanija predstaviti sljedeće godine, već i o modelu Air 3 koji bi se u prodaji trebao pojaviti u rujnu 2027. godine. Oba ta nadolazeća modela, prema tim glasinama, trebali bi zadržati 48MP kameru sa stražnje strane telefona te u Appleu ne namjeravaju dodati dodatnu kameru.
Zanimljivo je kako se ovaj tjedan pojavila i još jedna glasina prema kojoj bi model Air 2 ipak trebao dobiti dodatnu kameru (48 MP ultraširoku). Osim toga, u tom izvještaju koji su spomenuli na GSM Areni, navodi se kako će nasljednik Aira imati 6,5-inčni Super Retina XDR zaslon s FaceID-jem.
Kako se bude približavao dan predstavljanja, jasno je kako će se, kao i svake godine, pojavljivati sve veći broj glasina koje će detaljno otkriti planove ove tvrtke.
Stiže i Fold
A osim o novim modelima Air, u istim glasinama spomenut je i model s preklopnim ekranom iPhone Fold kojeg očekujemo u rujnu sljedeće godine.
Te glasine “potvrđuju” kako iPhone sa savitljivim ekranom neće imati podršku za FaceID, no trebao bi imati 24MP kameru smještenu ispod ekrana za snimanje selfija, kao i dodatnu 24MP selfie kameru koja će vjerojatno biti smještena na vanjskom ekranu.
Taj telefon, zajedno s drugim Airom i modelima iz serije iPhone 18 trebao bi se pojaviti u rujnu sljedeće godine, dok će posljednji model iz ove serije, iPhone 18e, biti dostupan negdje tijekom 2027. Sve ove informacije ponovno upućuju na to da u rujnu sljedeće godine od ove kompanije možemo očekivati jako velike stvari te će to možda biti najveće lansiranje njihovih telefona u povijesti.
Izvor: Tech Radar