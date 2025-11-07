Iako su Appleova očekivanja od iPhonea Air, novog modela u njihovoj ponudi koji je predstavljen prije 2 mjeseca bila velika, čini se da potražnja nije u skladu s tim očekivanjima. Riječ je o najtanjem telefonu koji je ova kompanija do sada predstavila, no kako bi uspjeli napraviti tako tanak telefon, morali su napraviti i neke kompromise - poput tanje baterije i samo jedne kamere.

Usprkos prodajnim rezultatima koji nisu nikoga oduševili, Apple ne namjerava odustati od modela Air te su se na mreži pojavile informacije o njegovom nasljedniku. Te su glasine objavili analitičari iz JP Morgana, a iako je naravno riječ o neslužbenim podacima koje nemaju potvrdu iz Applea, treba naglasiti kako su bazirani na prilično pouzdanim izvorima iz industrije.

Dvije ili jedna kamera?

Te informacije govore ne samo o modelu iPhoneu Air 2 koji će kompanija predstaviti sljedeće godine, već i o modelu Air 3 koji bi se u prodaji trebao pojaviti u rujnu 2027. godine. Oba ta nadolazeća modela, prema tim glasinama, trebali bi zadržati 48MP kameru sa stražnje strane telefona te u Appleu ne namjeravaju dodati dodatnu kameru.

Zanimljivo je kako se ovaj tjedan pojavila i još jedna glasina prema kojoj bi model Air 2 ipak trebao dobiti dodatnu kameru (48 MP ultraširoku). Osim toga, u tom izvještaju koji su spomenuli na GSM Areni, navodi se kako će nasljednik Aira imati 6,5-inčni Super Retina XDR zaslon s FaceID-jem.

Kako se bude približavao dan predstavljanja, jasno je kako će se, kao i svake godine, pojavljivati sve veći broj glasina koje će detaljno otkriti planove ove tvrtke.

Stiže i Fold

A osim o novim modelima Air, u istim glasinama spomenut je i model s preklopnim ekranom iPhone Fold kojeg očekujemo u rujnu sljedeće godine.

Te glasine “potvrđuju” kako iPhone sa savitljivim ekranom neće imati podršku za FaceID, no trebao bi imati 24MP kameru smještenu ispod ekrana za snimanje selfija, kao i dodatnu 24MP selfie kameru koja će vjerojatno biti smještena na vanjskom ekranu.

Taj telefon, zajedno s drugim Airom i modelima iz serije iPhone 18 trebao bi se pojaviti u rujnu sljedeće godine, dok će posljednji model iz ove serije, iPhone 18e, biti dostupan negdje tijekom 2027. Sve ove informacije ponovno upućuju na to da u rujnu sljedeće godine od ove kompanije možemo očekivati jako velike stvari te će to možda biti najveće lansiranje njihovih telefona u povijesti.

Izvor: Tech Radar

