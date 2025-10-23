Prije nekoliko dana tehnološki mediji objavili su informaciju kako Apple smanjuje proizvodnju svog telefona iPhone Air za milijun komada. Potražnja za ovim uređajem, očito, puno je manje od očekivana pa se pokazalo kako se za iPhone Air može upotrijebiti poznata poslovica - tresla se brda, rodio se miš.

Nakon što su o problemima s potražnjom prvo izvijestili s jedne južnokorejske stranice koja ima dobre veze s Appleovim lancem opskrbe, na isto su sada upozorili i na Nikkei Asia. Prema njihovim podacima, Apple “drastično” smanjuje proizvodnju iPhonea Air. Dok to svakako nije situacija kojoj su se u ovoj kompaniji nadali i koju su željeli, i ovaj izvještaj potvrdio je jednu dobru vijest za Apple, a to je da je potražnja za ostalim modelima predstavljenim ovog rujna veća od očekivane. Ova se tvrtka prilagođava toj situaciju pa, dok smanjuje proizvodnju modela Air, povećava proizvodnju ostalih telefona iz serije iPhone 17.

Nema previše entuzijazma niti oko iPhonea Fold

Što se modela Air tiče, na Nikkeiju kažu da je potražnja toliko slabija od očekivane da se čak spominje i kraj proizvodnje. Zanimljivo je kako su prvi izvještaji govorili kako je, kada se pojavio na kineskom tržištu, iPhone Air odmah rasprodan, no na ostalim (azijskim) tržištima situacija je potpuno drukčija.

S obzirom na to da je potražnja itekako manja od očekivane, Apple je značajno smanjio prodajne projekcije. Opseg smanjenja proizvodnje službeno nije poznat, kao što nije poznato koji će dobavljači biti najteže pogođeni, no na Nikkeiju kažu kako bi se te promjene mogle vidjeti u Appleovom lancu opskrbe tijekom sljedećih mjeseci.

O potražnji za ovim telefonom istraživanje su proveli analitičari iz investicijske banke KeyBanc. Rezultati koje su dobili su na tragu upozorenje objavljenih u medijima proteklih dana i prema njima praktički nema potražnje za iPhoneom Air. Osim o posljednjem modelu iPhonea, ovim je istraživanjem obuhvaćen i interes ljubitelja ove kompanije za nadolazećim preklopnim telefonom. Apple namjerava iPhone Fold predstaviti u rujnu sljedeće godine, iako postoji mogućnost da dođe do odgode predstavljanja.

Najveći problem ovog telefona bit će, nije teško pretpostaviti, cijena, koja će iznositi oko 2 tisuće dolara ili više te je istraživanje pokazalo ograničenu želju za plaćanjem telefona s fleksibilnim ekranom. S obzirom na to da je ostalo još nešto manje od godine dana (a možda i više) do njegova predstavljanja, tek ćemo tada znati više informacije o uređaju i cijeni, kao i o potražnji za iPhoneom Fold.

Izvor: Mac Rumors