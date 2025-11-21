Uber se ubrzano priprema za budućnost u kojoj bi se način prijevoza, ali i dostave trebao radikalno promijeniti. Ova je kompanija tako nedavno najavila partnerstvo s Nvidijom zahvaljujući kojem bi se na cestama u SAD-u tijekom sljedećih godina trebalo pojaviti čak 100 tisuća robotaksija, odnosno automobila kojima bi, umjesto ljudi, upravljala računala.

Slične futurističke planove ima i odjel za dostavu hrane Uber Eats, koji je prilično popularan na nekim tržištima. Krajem rujna tako su najavili pilot-program u okviru kojeg bi na određenim američkim tržištima naručenu hranu dostavljali putem dronova.

No kako se to obično kaže u reklamama - to nije sve. Naime, osim na dronove, Uber Eats u budućnosti će za dostave koristiti i robote. Za početak najavili su početno testiranje na tržištu Leedsa, nakon čega bi se trebali proširiti na Sheffield, a poslije toga i na druge dijelove Velike Britanije. Planovi za Europu nisu ograničeni samo na tu zemlju te tijekom 2026. planiraju europsko širenje, a godinu poslije i pružanje usluge robotske dostave u SAD-u.

Nema napojnice

Ono što osobe koje naruče hranu mogu očekivati od robotske dostave jest da im robot dođe na kućni prag u roku manjem od trideset minuta za udaljenosti manje od 3,2 km. I pri tome mu ne trebaju dati napojnicu za dostavu.

Treba naglasiti kako hranu ili neke druge stvari koji se naruče putem Uber Eatsa na vrata neće donijeti nekakav humanoidni robot sličan Teslinom Optimusu, već malo robotsko vozilo. Riječ je o robotu kompanije Starship Technologies kaji se već koristi za dostave hrane u Velikoj Britaniji, na nekim kampusima američkih sveučilišta itd. Ova kompanija, barem tako tvrde, upravlja najvećom svjetskom mrežom autonomne dostave s više od 2700 robota koji su prisutni na više od 270 lokacija.

Ambicije Starship Technologiesa iznimno su velike. Prema suosnivaču i izvršnom direktoru tvrtke Ahti Heinlaju, zajedno s Uberom namjeravaju izgraditi infrastrukturu koja će definirati sljedeću generaciju urbane logistike.

Inače, Uber Eats već je na tržištima nekoliko gradova u suradnji s četiri postojeća partnera pokrenuo autonomnu dostavu, a ovaj novi potez samo pokazuje kako će istim smjerom nastaviti i u budućnosti.

Izvor: Tech Radar