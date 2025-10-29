Za dvije godine na američkim cestama trebali bi se pojaviti prvi robotaksiji koje razvijaju Uber i Nvidia. Konačni plan ovih kompanija je itekako ambiciozan i uključuje čak 100 tisuća potpuno autonomnih vozila koja bi jednom trebala prevoziti putnike slično kao i današnji taksiji, no uz veliku razliku - u njima neće biti vozača.

Da je tako nešto već moguće vidimo na primjeru Wayma, Googleove kompanije čiji robotaksiji bez većih problema prevoze putnike na nekoliko američkih tržišta, a nedavno su najavili širenje na nova tržišta, uključujući i - London. Dok nakon godina testiranja, ali i uspješno pokrenutog servisa kompanija ima oko 2 tisuće robotaksija na cestama, pitanje je kako i kada Uber i Nvidia misle izgraditi čak 100 tisuća takvih vozila. Odgovor na to pitanje nemamo jer iz ovih kompanija nisu spomenuli kada očekuju da bi se to moglo dogoditi.

Četvrta razina autonomije

Ovo će biti nova računalna platforma za nas i očekujemo kako će biti itekako uspješna, komentirao je izvršni direktor Nvidije i jedan od najmoćnijih ljudi tehnološke industrije Jensen Huang na Nvidijinoj GTC AI konferenciji održanoj u Washingtonu.

U autonomnim vozilima Uber će tako koristiti Nvidijinu platformu Drive AGX Hyperion 10 za koju iz ove tvrtke kažu kako će automobile učiniti potpuno spremnim za autonomiju četvrte razine. Iako u teoriji postoji pet stupnjeva autonomije, četvrta razina omogućuje potpunu autonomnu vožnju, bez vozača, a jedino ograničenje jest da se vozila moraju kretati unaprijed određenim područjima. U petoj razini koja još nije postignuta, nema niti tog ograničenja o unaprijed određenim područjima na kojima se autonomni automobili mogu kretati.

Ako mislite da je brojka od 100 tisuća robotaksija puno, ona u biti i nije tako velika kada znamo da je Elon Musk još ranije najavio milijune Tesla koje će autonomno voziti. I Tesla je počela s testiranjem svog robotaksi servisa u Austinu, no čini se kako će proći dosta vremena te da je potrebno još jako puno testiranja prije nego se Teslini robotaksiji dokažu kao pouzdana vozila koja će sama i bez nadgledanja ljudi moći dijeliti ceste zajedno s drugim automobilima.

Brojni partneri iz automobilske industrije

Što se Ubera tiče, ova kompanija neće poput Tesla i Wayma razvijati samu tehnologiju i graditi flotu robotaksija, već će samo služiti kao servis putem kojeg će se moći naručiti prijevoz i pozvati robotaksi. Za gradnju same flote, a riječ je, dakle, o čak 100 tisuća vozila, bit će zaduženi različiti partneri poput Stellantisa, Mercedes-Benza, Lucid Motorsa itd.

Kako kažu iz Nvidije, oni su ovu arhitekturu napravili tako da svaka kompanija na svijetu može stvarati vlastite autonomne automobile i to neće biti ograničeno samo na robotaksije, već se tehnologija može iskoristiti i za komercijalna vozila, ali i privatna putničke automobile.

Izvor: Gizmodo