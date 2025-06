Waymo najavio širenje na još jedno tržište: Vozačke dozvole mogle bi postati nepotrebne

Waymo nastavlja sa širenjem svoje usluge robotaksi servisa u SAD-u. Njihova vozila u kojima nema vozača već njima u potpunosti upravljaju računala od sada su javnosti dostupna i u Atlanti. Slično kao i u Austinu, za pružanje usluge robotaksija u ovom gradu Waymo surađuje s Uberom te je jedino putem ove aplikacije moguće naručiti robotaksi.

Na ovom tržištu Waymo koristi električne automobile Jaguar I-PACE koji su opremljeni s njihovom autonomnog tehnologijom, odnosno kako je nazivaju u toj kompaniji - s Waymo Driverom. Na početku će autonomni Jaguari imati ograničen prostor kretanja pa se tako neće voziti autocestama i nećete moći naručiti vožnju do aerodroma s robotaksijima, no to bi se u budućnosti moglo promijeniti.

Dok se u Atlanti Waymov taksi može naručiti samo putem Uberove aplikacije, stanovnici Phoenixa, Los Angelesa i San Francisca ova vozila mogu naručiti putem posebne aplikacije Waymo One. Koliko su ova vozila popularna na tržištima na kojima djeluju, najbolje možemo vidjeti po broju tjednih vožnji koje su konstantno u porastu. Trenutačno svakog tjedna Waymovi robotaksiji obave više od 250 tisuća plaćenih vožnji.

Petina narudžbi putem Ubera su autonomne vožnje

U Austinu je Waymo dostupan još od ožujka ove godine, a prema nekim podacima, čak petina narudžbi taksija putem Ubera odnosi se upravo na ovaj tip robotaksija.

Stanovnici ovog američkog grada prije nekoliko dana dobili su još jednu mogućnost vožnje s autonomnim vozilima. Naravno, riječ je o Tesli i njihovom robotaksi servisu koji je za sada dostupan samo za odabrane korisnike i uz mali broj Modela Y opremljenim autonomnom tehnologijom. Autonomne Tesle također operiraju samo na ograničenom dijelu grada, a za razliku od Waymovih robotaksija u kojima osim putnika, nema ljudi, u Teslama na prednjem sjedištu (no ne na mjestu vozača, nego suvozača) sjedi operator koji bi trebao predstavljati garanciju sigurnosti.

Waymovo širenje na nova tržišta, kao i Teslin početak testiranja automobila bez vozača, zajedno s više kineskih kompanija koje na lokalnom tržištu pružaju uslugu robotaksija, pokazuju kako se polako bližimo vremenu u kojem nam vozačke dozvole više neće trebati. Trenutačno smo još u početnoj fazi robotaksija, no milijuni odvoženih kilometara bez nekih većih problema pokazuju da je tehnologija na dobrom putu, iako je jasno kako će proći još dosta godina prije nego računala većinom zamijene ljude za upravljačima.

