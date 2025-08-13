ESA se sprema pokrenuti CREAM ili kako izbjeći sudare u Zemljinoj orbiti

Astronomi već sad upozoravaju kako je Zemljina orbita sve pretrpanija različitim satelitima koji otežavaju promatranje svemira. Naime, procjenjuje se kako se trenutno u orbiti nalazi više od 11 tisuća aktivnih satelita, a u sljedećih nekoliko godina taj bi se broj trebao još povećati.

Osim što svojim sjajem i prolaskom ometarju astronome, sateliti predstavljaju i sigurnosni rizik. Ne dok su u pogonu, već kad prestanu s radom i postanu - svemirsko smeće. Prema procjenama, već sad u orbiti kruži više od 1,2 milijuna komada svemirskog otpada većih od jednog centimetra, što predstavlja rizik od sudara s drugim satelitima, Međunarodnom svemirskom postajom ili letjelicama koje bi, s vremenom, trebale letjeti prema Mjesecu i Marsu.

Stoga ne iznenađuje da svemirske agencije diljem svijeta već dulje razgovaraju o stvaranju sustava koji bi takav rizik od sudara smanjio ili barem na njega upozorio na vrijeme. Europska svemirska agencija (ESA) već nekoliko godina ulaže u tehnologije automatizacije koje bi trebale pomoći operaterima satelita da učinkovitije reagiraju na rizike od sudara.

U središtu je projekt Procjene rizika od sudara i automatiziranog ublažavanja (CREAM), a cilj mu je smanjiti opterećenje operatera, broj lažnih upozorenja i vrijeme odziva mjera za izbjegavanje sudara, a istovremeno poboljšati sigurnost misije.

Iako je projekt započet još 2020. godine, sada je ušao u kritičnu fazu testiranja zemaljskih sustava i demonstracija u orbiti.

Kako ističu iz ESA, procjena rizika od sudara i osmišljavanje manevara za izbjegavanje sudara dva su radno intenzivna zadatka. Komunikacija (ili njezin nedostatak) između satelitskih operatera često je ad hoc, nije uvijek jednostavna i ponekad može uzrokovati komplikacije. Kako bi se olakšao taj posao, zamišljeno je da CREAM sustav preuzima velik broj povezanih aktivnosti: procjenu potencijalnih konjunkcija, generiranje planova manevara i podršku procesu donošenja odluka, koordinaciju s drugim operaterima, kao i praćenje od strane potencijalnih budućih regulatora.

Povezivanjem satelitskih operatera, pružatelja usluga svemirske situacijske svjesnosti, regulatora i promatrača, CREAM može olakšati proces donošenja odluka, posebno ako su uključena dva aktivna satelita, a ne ostaci.

CREAM također, dodaju iz ESA, može olakšati pregovore između operatera, minimizirajući ljudsku intervenciju. U slučajevima neslaganja s predloženim rješenjem, CREAM bi mogao uputiti problem službi za posredovanje, osiguravajući fleksibilnost, transparentnost i pravednost.

Ističu kako se trenutno prototipne komponente CREAM sustava, koje su razvili GMV i Guardtime, integriraju u zajedničku platformu pod vodstvom GMV-a. Sustav, koji je u ovom trenutku još uvijek zemaljski, već može davati upozorenja i generirati praktične manevre izbjegavanja koje zemaljski segment može provesti te može podržati koordinaciju između strana.

Projekt će sada ući u proširenu pilot fazu korištenja jer se dodaju dodatne tehnologije za proces donošenja odluka, dok se paralelno pripremaju demonstracije u orbiti. To uključuje misije u kojima će sustav biti ugrađen kao digitalni korisni teret, kao i namjensku demonstracijsku misiju CREAM u orbiti.