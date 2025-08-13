Samsung predstavio prvi Micro RGB na svijetu

Samsung je službeno predstavio Micro RGB, prvi zaslon na svijetu koji koristi mikrometarske RGB LED kao pozadinsko osvjetljenje iza 115-inčnog zaslona. Kako ističu iz Samsunga, ova inovacija postavlja nove standarde u vjernosti prikaza boja, kontrastu i uranjaju u sliku u kategoriji ultra-premium televizora.

Samsungov Micro RGB temelji se na vlastitoj Micro RGB tehnologiji, koja raspoređuje pojedinačno kontrolirane crvene, zelene i plave LED elemente; svaki manji od 100 µm, u iznimno finom uzorku iza panela. Za razliku od klasičnog pozadinskog osvjetljenja, ova arhitektura omogućuje precizno upravljanje svakom pojedinom crvenom, zelenom i plavom LED.

Micro RGB donosi neviđenu preciznost u kontroli mikrometarskih RGB LED, podižući ljestvicu vjernosti boja i kontrasta u komercijalno dostupnim zaslonima, izjavio je Taeyong Son, izvršni potpredsjednik i voditelj R&D tima poslovne jedinice Visual Display u tvrtki Samsung Electronics. Ovim predstavljanjem postavljamo standard na tržištu velikih, ultra-premium televizora i potvrđujemo našu predanost razvoju nove generacije zaslona.

Micro RGB pokreće Micro RGB AI Engine, koji s pomoću umjetne inteligencije optimizira sliku i zvuk u stvarnom vremenu. Tehnologija analizira svaki kadar te automatski prilagođava prikaz boja za realističniju i dojmljiviju sliku. Funkcija Micro RGB Color Booster Pro omogućuje sustavu da prepozna prizore s manje izraženim tonovima i inteligentno pojačava boje u svim vrstama sadržaja, pružajući živopisnije i potpunije iskustvo gledanja.

Micro RGB Precision Color tehnologija pak osigurava da su boje prikazane točno onako kako su zamišljene, uz vrhunsku preciznost i živopisnost. Time se postiže 100-postotna pokrivenost BT.2020 standarda, međunarodnog mjerila vjernosti boja koje je definirala Međunarodna telekomunikacijska unija (ITU). Zaslon je dobio i certifikat „Micro RGB Precision Color” od njemačkog instituta Verband der Elektrotechnik (VDE).

Zahvaljujući Glare Free tehnologiji, odsjaj i refleksije svedeni su na minimum čak i u uvjetima jakog svjetla, što omogućuje udobnije i fokusiranije gledanje.

Nakon premijere u Koreji, Micro RGB će biti predstavljen u SAD-u, a potom i globalno, u više različitih veličina kako bi zadovoljio različite potrebe korisnika.