U novom istraživanju britanskih znanstvenika, proučavan je način na koji se starenje može usporiti koristeći fisijski kvasac, mikroorganizam koji se često koristi za proučavanje staničnih procesa. Ispitivali su djelovanje lijeka Rapalink-1, razvijenog na temelju poznatog imunosupresiva rapamicina, koji je u ranijim istraživanjima produljio životni vijek ljudskih stanica te laboratorijskih glodavaca.

Studija je pokazala da Rapalink-1 produljuje životni vijek kvasca u sličnom opsegu kao i rapamicin. Molekularne analize otkrile su da lijek potiče enzime koji pretvaraju agmatin, molekulu koju proizvode crijevne bakterije, u druge spojeve koji utječu na gene povezane sa starenjem. Ranija istraživanja već su povezala sam agmatin s produljenjem životnog vijeka u životinjskim modelima, no ovi najnoviji rezultati, objavljeni u časopisu Communications Biology, razjasnili su kako proces pretvorbe pridonosi tom učinku.

Novi sloj metaboličke kontrole

Pokazujući da su agmatinaze ključne za zdravo starenje, otkrili smo novi sloj metaboličke kontrole nad TOR-om (cilj rapamicina, engl. Target of Rapamycin), onaj koji bi mogao biti sačuvan i kod ljudi. Budući da se agmatin stvara putem prehrane i crijevnih mikroba, ovo istraživanje može pomoći u objašnjenju kako prehrana i mikrobiom utječu na starenje, objasnio je stanični biolog sa Sveučilišta Queen Mary i jedan od autora navedene studije, Charalampos Rallis.

I Rapalink-1, i rapamicin djeluju putem spomenutog biološkog sustava TOR, koji kontrolira rast i dugovječnost stanica. Studija je potvrdila da Rapalink-1 posebno inhibira TORC1, usporavajući rast, ali produžujući preživljavanje stanica.

Istraživanja i u liječenju raka

Autori istraživanja isto tako pišu da „razumijevanje kako se aktivnost TORC1 podešava može biti korisno i u normalnom starenju i u patološkim stanjima, kao i kod raka, gdje TOR ima važnu ulogu.” Rapalink-1 se već istražuje u liječenju raka i poboljšanju ishoda transplantacija.

Autori ipak upozoravaju na prerane zdravstvene tvrdnje.

Trebamo biti oprezni s konzumacijom agmatina u svrhu rasta ili dugovječnosti, upozorio je Rallis, napominjući da njegova korist ovisi o netaknutim metaboličkim putevima te da može pridonijeti određenim patološkim stanjima.

Izvor: Science Alert