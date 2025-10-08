Sjedinjene Države mogu opskrbiti Ukrajinu Tomahawk krstarećim projektilima, dajući Kijevu sposobnost dalekometnog udara znatno iznad njihovog trenutnog vojnog arsenala.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da je više manje donio odluku, kada su ga pitali hoće li SAD opskrbiti Ukrajinu Tomahawk raketama ili ih prodati NATO-u za daljnji transfer.

Mislim da želim saznati što oni rade s njima, kamo ih šalju, pretpostavljam, morat ću postaviti to pitanje, dodao je u Ovalnom uredu. Bijela kuća je u utorak portal Business Insider uputila na na navedenu Trumpovu izjavu, nakon upita je li donesena konačna odluka.

Sposobnosti Tomahawka

BGM-109 Tomahawk Land Attack Missile, proizveden od strane američke tvrtke RTX Corporation, je podzvučni, mlazno pogonjen, precizno vođeni krstareći projektil u službi američke vojske od ranih 1980-ih. Svaka raketa košta približno 1,2 milijuna eura. Ovisno o varijanti, Tomahawk krstareći prijektili mogu pogoditi ciljeve udaljene i do 2500 kilometara, nadmašujući domet zapadnih projektila koje je Ukrajina dosad dobila.

Analitičari iz washingtonskog Instituta za proučavanje rata (ISW) napominju da je barem 1900 ruskih vojnih ciljeva unutar dometa Tomahawk varijante od 2500 kilometara, a više od njih 1600 unutar 1600-kilometarske varijante Tomahawka.

Ukrajina vjerojatno može znatno narušiti izvedbu ruskih snaga na bojištu ciljajući ranjiv dio pozadinskih potpornih područja koja održavaju i podupiru ruske operacije na prvoj liniji, napisali su analitičari ISW-a, a prenosi Business Insider.

Operativni izazovi

Tomahawk krstareći projektili se lansiraju s ratnih brodova, podmornica ili zemaljskih sustava, od kojih Ukrajina trenutno nema nijedan. Rakete lete brzinom približno 880 kilometara na sat, nose bojne glave od 450 kilograma i djeluju u svim vremenskim uvjetima. Najbitnija napomena je da ti krstareći projetili mogu nositi i nuklearnu bojnu glavu. Projektili imaju dokazanu borbenu učinkovitost, od Zaljevskog rata do nedavnih udara u Iranu i Jemenu. Svaka isporuka zahtijevala bi dodatnu američku opremu ili prilagodbe postojećih lansirnih platformi.

Reakcija Moskve

Ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio je da bi opskrba Tomahawk raketama dovela do "uništenja" odnosa između SAD-a i Rusije, koji su tijekom nove Trumpove administracije ipak bili malo bolji.