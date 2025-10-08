Znanstvenici Susumu Kitagawa, Richard Robson i Omar Yaghi dobili su Nobelovu nagradu za kemiju za 2025. za "razvoj metal-organskih okvira", objavio je u srijedu Nobelov odbor Švedske kraljevske akademije za znanost.tri vijesti o kojima se priča Već se koristi u Ukrajini Europski inženjeri stvaraju oružje budućnosti – raketu koja jednim udarom može zaustaviti roj ruskih dronova Pojavile se brojne teorije VIDEO Nepoznati objekt snimljen u pustinji Mojave: Novi tajni projekt Lockheeda? Novo oružje Pjongjang pokazao zube - novu hipersoničnu raketu koju će biti teško zaustaviti
Pronašli su načine za stvaranje materijala, sasvim novih materijala, s velikim šupljinama u unutrašnjosti poput soba u hotelima tako da molekule gosti mogu ući i ponovno izići iz tog materijala, objasnio je predsjednik Nobelova odbora za kemiju Heiner Linke na konferenciji za novinare.
Mala količina tog materijala može biti gotovo poput Hermionine torbice u Harryju Potteru. Može pohraniti goleme količine plina u malenom volumenu.
Trojica laureata stvorili su molekularne konstrukcije s velikim šupljinama kroz koje mogu prolaziti plinovi i druge kemikalije i koje se mogu koristiti za prikupljanje vode iz zraka u pustinji, hvatanje CO2 i pohranu otrovnih plinova.
Kitagawa (74) je profesor sa Sveučilišta u Kyotu, Robson (88) je profesor na Sveučilištu u Melbourneu, a Yaghi (60) na Kalifornijskom sveučilištu u Berkeleyju.
Robson je podrijetlom Britanac, a Yaghi je podrijetlom iz Jordana.
Trojica laureata podijelit će nagradu od 11 milijuna švedskih kruna (oko milijun eura) koja će im biti uručena 10. prosinca u Stockholmu na dan smrti Alfreda Nobela.
Nagradu za kemiju prošle godine dobili su američki znanstvenici David Baker i John Jumper te Britanac Demis Hassabis za rad na dekodiranju strukture proteina i stvaranju novih, što se može iskoristiti u razvoju lijekova.