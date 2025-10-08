U čileanskoj pustinji Atacami, najsušoj na svijetu, znanstvenici proučavaju malen, otporan cvijet koji možda ima genetičke ključeve koji bi mogli pomoći razvoju usjeva koji bi mogli izdržati sve teže suše koje se događaju zbog klimatskih promjena.

Cvijet pod nazivom Cistanthe longiscapa, poznat lokalno kao "guanakova šapa", cvjeta tijekom rijetkih kiša u pustinji Atacami, pretvarajući je u obojeni mozaik.

Znanstvenici na čileanskom Sveučilištu Andres Bello sada provode genetičko sekvenciranje ne bi li otkrili što tom cvijetu boje fuksije omogućuje da preživi u uvjetima oskudne vode i ekstremnih promjena temperature. Cilj im je da te karakteristike otpornosti na sušu prenesu na druge usjeve.

Suše zbog klimatskih promjena postaju ozbiljan problem za poljoprivredu, za svijet i za našu zemlju, rekao je direktor sveučilišnog Centra za biotehnološka istraživanja biljaka Ariel Orellana.

Trebamo biljke koje mogu izdržati tu sušu, rekao je.

"Guanakova šapa" jedinstven je po tome što naizmjence koristi različite vrste fotosinteze, rekao je.

Biljka pod stresom zbog suše, jakog Sunčeva svjetla ili povišenog saliniteta aktivira metodu čuvanja vode poznatu kao CAM fotosinteza.

Kada se uvjeti poboljšaju, vraća se uobičajenijoj C3 fotosintezi, objasnio je.

Zbog te fleksibilnosti odličan je model za proučavanje kako geni kontroliraju te promjene, rekao je.

Cesar Pizarro Gacitua, direktor za očuvanje bioraznolikosti Atacame pri čileanskoj agenciji za šume CONAF, rekao je da treba provesti više istraživanja kako bi se razumjelo tajne te biljke.

Kako proizvodi dovoljno hrane, provodi fotosintezu, da može preživjeti ekstremne uvjete?, upitao se.