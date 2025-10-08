Sjeverna Koreja ima zanimljiv način financiranja svog nuklearnog programa te programa razvoja projektila. Prema podacima sigurnosnih agencija sa zapada, dio novaca za te programe dobivaju zahvaljujući hakerskim napadima i krađama kibernetičkih kriminalca iz Lazarus Groupa i drugih, pri čemu su im često meta kriptovalute.

Novo istraživanje pokazalo je kako su samo ove godine sjevernokorejski hakeri povezani s vladajućim režimom ukrali više od 2 milijarde dolara, a zanimljivo je kako se pojavio i jedan novi trend u takvim krađama koji bi mogao zabrinuti dio vlasnika kriptovaluta. Naime, dok su proteklih godina takve grupe kibernetičkih kriminalca fokusirale na velike kriptokompanije, sada su im sve zanimljiviji kriptobogataši, odnosno pojedinci kojima je bogatstvo pohranjeno u kriptovalutama. Razlog zašto su oni sve češća meta na kriminalaca, osim što imaju pune kriptoračune, jest i što nemaju sigurnosne mjere kakve primjenjuju velika kompanije.

O mnogim se pljačkama nikada ne sazna

S obzirom na to da su često na udaru pojedinci, velika je mogućnost da će se takve pljačke otkriti, odnosno javnost o njima možda nikada neće saznati, što znači da je cifra koju sjevernokorejski hakeri ukradu svake godine sigurno puno veća u odnosu na poznate brojke.

Svjesni smo brojnih drugih krađa koje dijele ista obilježja s aktivnostima povezanima sa Sjevernom Korejom, no nedostaje dovoljno dokaza da bi se definitivno pripisale, objasnio glavni znanstvenik kompanije Elliptic Tom Robinson za BBC. Elliptic, kao i druge kompanije mogu pratiti kretanje ukradenih kriptovaluta poput bitcoina i ethera praćenjem javnog popisa transakcija na blockchainu te su tijekom godina primijetili obrasce u metodama i alatima koji se mogu povezati upravo s hakerima iz Sjeverne Koreje. Upravo tako mogu povezati i druge krađe s aktivnostima Lazarous Groupa i drugih.

Prema procjenama Elliptica, kumulativna vrijednost kriptoimovine koje su sjevernokorejski hakeri ukrali, zajedno s podacima za 2025. koja je bila najuspješnija do sada, iznosi više od 6 milijardi dolara. Početkom ove godine hakeri, za koje se sumnja da su iz Lazarousa, izveli su, kako su to mediji prozvali, najveću pljačku u povijesti kada su s kriptoburze ByBit ukrali čak 1,4 milijarde dolara.

Novinari BBC-a za komentar su se obratili i ambasadi Sjeverne Koreje u Velikoj Britaniji, no odgovor (još) nisu dobili. U prijašnjim komentarima, naravno, odbili su svaku povezanost s kibernetičkim kriminalcima.

