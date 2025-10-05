Zemlja je u posljednjih 25 godina postala sve tamnija, otkrio je istraživački tim u svom znanstvenom radu objavljenom u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences. Znanstvenici pojašnjavaju kako je u razdoblju od 2001. do 2024. godine zabilježena manja refleksija sunčeve svjetlosti sa Zemljine površine nego do tad.

"Tamnjenje" je izraženije na sjevernoj nego na južnoj polovici planeta, a znanstvenici su to otkrili nakon analize podataka prikupljenih satelitom.

Kako ističu, općenito, južna polutka u prosjeku dobiva radijacijsku energiju na vrhu atmosfere, dok na sjevernoj postoji gubitak te energije.

Ranije studije sugerirale su da se ta neravnoteža kompenzira atmosferskim i oceanskim cirkulacijama koje prenose energiju. No, ova posljednja studija pokazuje da te cirkulacije nisu mogle u potpunosti kompenzirati razlike tijekom protekla dva desetljeća.

Kako navode u svom radu, zabilježeno je odstupanje od 0,34 vata po kvadratnom metru po desetljeću. Gledano u kontekstu prosječnog sunčevog zračenja od 240 do 243 vata, to odstupanje nije veliko, ali je vrijednost ipak statistički značajna.

Znanstvenici smatraju kako je do razlike došlo zbog promjena u vodenoj pari i oblacima u atmosferi, kao i u promjenama u refleksivnosti površina na Zemljinoj površini. Pojašnjavaju kako led i snijeg reflektiraju više sunčevog zračenja od stijena ili vode. Stoga je, dodaju, smanjenje morskog leda i snježnog pokrivača na sjevernoj polutci pridonijelo "tamnjenju".

Osim toga, ključnu su ulogu odigrale i sitne suspendirane čestice koje djeluju kao kondenzacijske jezgre za stvaranje oblaka, što zauzvrat potiče refleksiju sunčevog zračenja.

Na sjevernoj polutci onečišćenje finim česticama značajno se smanjilo, dok je na južnoj hemisferi zbog požara u Australiji i erupcije vulkana Huang Tonga došlo do ispuštanja veće količine ovih čestica u atmosferu.

Znanstvenici ističu kako je ključno razumjeti kako dolazi do razlike u refleksivnosti na južnoj i sjevernoj polutci jer bi to moglo dovesti do poboljšanja klimatskih modela i dati uvid u buduće kretanje klimatskih promjena na Zemlji.

Izvor: Phys.org