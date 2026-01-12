Ljudi koji boluju od rijetkog ali opasnog stanja oka, hipotonije, do sad su imali veoma malo šansi za poboljšanje stanja.

Radi se o stanju u kojem tlak unutar očne jabučice postaje opasno nizak, što dovodi do njenog urušavanja. Razloga za to može biti više - zbog slabe proizvodnje želatinaste tekućine unutar oka ili pak kao nuspojava operacije ili određenih lijekova.

Do sad su liječnici koristili steroide i silikonsko ulje za održavanje oblika očne jabučice, ali to nije vraćalo vid oboljelima.

No, liječnici u bolnici Moorfields u Londonu, koja ima prvu svjetsku kliniku posvećenu ovom stanju, uspjeli su revolucionarnom tehnikom vratiti vid i spriječiti sljepoću kod sedam od osam pacijenata uključenih u pilot studiju.

Umjesto silikonskog ulja, liječnici su posegnuli za jeftinim prozirnim gelom na bazi vode koji se zove hidroksipropil metilceluloza ili HPCM. Radi se o gelu koji se već koristi u oftalmologiji u nekim vrstama operacija oka.

Ubrizgavanjem gela u oko, uspjeli su vratiti vid i spriječiti sljepoću svoji pacijentima.

Iako se radi o malom broju ljudi, visoka stopa uspješnosti daje nadu da bi ova terapija mogla biti učinkovita i kod ostalih.

Jedna od njih, Nicki Guy, za BBC je ispričala svoje iskustvo. Umjesto dosadašnje slabovidnosti koja je od nje zahtijevala da koristi povećalo za čitanje i pomoć prilikom kretanja po vani, ona je sad na korak da prođe test vida potreban za dobivanje vozačke dozvole.

Njeni su problemi počeli 2017. godine nakon rođenja sina. Zbog hipotonije desno oko izgubilo je normalan oblik i "zgužvalo se poput papirnate vrećice". Nekoliko godina kasnije, isti se problem javio i kod lijevog oka.

Nakon što je izgubila vid na lijevom oku, odlučila je potražili alternativne načine liječenja. Nije željela odustati i prepustiti se sljepoći. Zajedno sa svojim oftalmologom, Harryjem Petrushkinom, odlučili su isprobati ovu novu tehniku.

Zaista nismo mogli ni sanjati da će imati ovakav ishod. Netko tko je po svim pravilima trebao izgubiti vid na oba oka... sada živi normalno. To je apsolutno izvanredno. Nismo se mogli nadati boljem, istaknuo je za BBC Petrushkin.

Gel se ubrizgivao svaka tri do četiri tjedna tijekom perioda od 10 mjeseci.

Za sad je, u sklopu studije, obrađeno 35 pacijenata, a rezultati prvih osam objavljeni su u časopisu British Journal of Ophthalmology.

Ovaj bi tretman, ako se dokaže njegova učinkovitost i na ostalim pacijantima, mogao pomoći tisućama ljudi koji pate od ovog stanja. Jedini je uvjet da imaju još uvijek žive stanice u stražnjem dijelu oka koje omogućuju vid.

Rezultati su zaista obećavajući, ali to je tek početak, napominje Petrushkin.