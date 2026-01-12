Računalna aplikacija Znakovni.hr, namijenjena učenju hrvatskog znakovnog jezika i potpori gluhim i nagluhim osobama, predstavljena je u ponedjeljak, a Grad Varaždin uključio se kao pokrovitelj njezina daljnjeg razvoja i promocije.

Aplikaciju su gradonačelniku Nevenu Bosilju i suradnicima predstavili autor i voditelj razvojnog tima Marin Juranko, predstavnica Udruge gluhoslijepih osoba Varaždinske županije i prevoditeljica za znakovni jezik Jelena Turk te član razvojnog tima Milan Lugarić.

Kako je istaknuto, Znakovni.hr predstavlja cjelovito digitalno rješenje za učenje hrvatskog znakovnog jezika te podršku gluhim i nagluhim osobama, njihovim obiteljima, komunikacijskim posrednicima i obrazovnim ustanovama, a aplikacija će trajno ostati besplatna i dostupna svim korisnicima.

Nakon predstavljanja, gradonačelnik Bosilj potpisao je sporazum s razvojnim timom i udrugom kojim Grad Varaždin preuzima obveze potrebne za daljnji razvoj, testiranje i promociju aplikacije.

Grad Varaždin je kohezivni faktor između autora aplikacije i Udruge gluhoslijepih osoba te ćemo omogućiti da aplikacija bude dostupna svima i besplatna. Platit ćemo troškove, promovirat ćemo aplikaciju i u našim institucijama, da što više ljudi pokuša naučiti znakovni jezik, rekao je gradonačelnik.

Nosimo se saznanjem da je društvo toliko jako koliko se odnosi prema najranjivijim osobama. Grad Varaždin uvijek podupire ovakve akacije i projekte, rekao je Bosilj, najavivši i promociju aplikacije među nastavnicima u školama.

Juranko, inače profesionalni programer, istaknuo je kako je aplikacija namijenjena svima koji na lak i jednostavan način žele ući u svijet znakovnog jezika te da je projekt nastao iz njegovog osobnog iskustva, budući da je otac gluhog djeteta.

Naglašeno, je da aplikacija omogućava spajanje znakova u rečenice, što uvelike olakšava učenje te da je korisna za djecu, ali i za odrasle.