Antopologinja Daniella Santoro i njezin suprug Aaron Lorenz su uređujući svoj vrt u kući u New Orleansu otkrili nadgrobnu ploču koja je pokrenula potragu za odgovorima kako je taj 1900 godina stari relikt završio u Louisiani.

Priču o njihovom otkriću iz Rimskog carstva, potrazi za odgovorima i naporima da se relikt vrati u Italiju prenio je na svojim mrežnim stranicama Centar za očuvanje baštine u New Orleansu (PRC).

Santoro i Lorenz su utvrdili da je natpis na pogrebnoj ploči napisan na latinskom te su kontaktirali kolege s Odsjeka za klasične studije sveučilišta Tulane, a fotografije mramorne ploče su poslane i stručnjaku Haraldu Stadleru sa Sveučilišta Innsbruck.

Ustanovljeno je da potječe iz drugog stoljeća nove ere i da je posvećena Sextusu Congeniusu Verusu - mornaru i pripadniku pretorijanske flote Misenensis.

Istraga je utvrdila da se radi o nadgrobnoj ploči koja je nestala iz muzeja u Civitavecchiji, Italiji, te je u istragu uključena jedinica FBI-a za krađu umjetnina i antkviteta.

Zaključeno je da je nadgrobna ploča najvjerojatnije završila u SAD-u nakon Drugog svjetskog rata.

Muzej u Civitavecchiji, sjeverozapadno od Rima, bio je gotovo potpuno uništen u bombardiranju Savezničkih snaga 1943. i 1944.

Muzej je izgubio gotovo cijelu kolekciju, a ponovo je otvoren tek 1970.

U kaosu rata, moguće je da je ploča došla u ruke trgovca antikvitetima koji ju je poslije rata prodao nekom turistu.

No, kako god da je predmet završio u New Orleansu, muzej u Civitavecciji se veseli što će se vratiti na pravo mjesto.