Prije nešto manje od 15 godina Tim Cook je dobio odgovornu, a kako su neki tada smatra i prilično nezahvalnu poziciju - trebao je zamijeniti Stevea Jobsa. O Cooku se do tada nije previše znalo i mnogi su sumnjali da ovaj stručnjak koji se karakterno prilično razlikuje od Jobsa, može nastaviti voditi kompaniju istim putem. Posao koji je napravio od tada prilično je impresivan i nadmašio je očekivanja i najvećih optimista.

Iako Cook do sada nije previše javno govorio o povlačenju sa svoje pozicije, s obzirom na to da je nedavno navršio 65 godina, u medijima je sve više govora o njegovim potencijalnim nasljednicima. Prema izvorima iz Applea, Tim Cook bi s vremenom, slično kako je to napravio i Bill Gates u Microsoftu, ulogu CEO-a zamijeniti s pozicijom predsjednika uprave. To se očekuje za nekoliko godina.

John Ternus

Iako je, dakle, potencijalnih kandidata više, čini se kako tu listu predvodi šef hardverskog inženjerstva John Ternus. Upravo bi on za nekoliko godina mogao zamijeniti Tima Cooka i postati novi izvršni direktor kompanije. Kao jedan od znakova da je upravo Ternus glavni kandidat za Cookova nasljednika, spominje se njegova sve veća izloženost medijima, odnosno pri predstavljanju proizvoda i u intervjuima. On je posljednjih godina predstavljao nove Macove i iPadove, a prošlog mjeseca predstavio je i iPhone Air.

Među prijašnjim najistaknutijim kandidatima za Cookova nasljednika smatrao se operativni direktor Jeff Williams, no on se povukao s dužnosti te je najavio odlazak iz Applea. Također, kao potencijalni izvršni direktori spominjali su se i šef umjetne inteligencije John Giannandrea, voditelj grupe za hardverske tehnologije Johny Srouji i Lisa Jackson, potpredsjednica za okoliš, politiku i društvene inicijative.

U odnosu na ostale kandidate, Ternus je najmlađi (tek je navršio 50 godina) te bi mogao voditi Apple više od desetljeća, baš kao i Jobs i Cook. Kao još jedan plus za njega kao kandidata mediji spominju i činjenicu što je on stručnjak za hardver, a ne prodavač, od čega bi Apple mogao imati koristi jer namjeravaju proširiti svoje poslovanje na nove hardverske kategorije poput uređaja s podrškom za proširenu stvarnost i umjetnu inteligenciju.

