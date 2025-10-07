U svijetu digitalnog oglašavanja već godinama dominiraju globalne tehnološke platforme. Istovremeno, domaći mediji suočavaju se s izazovom kako privući pažnju oglašivača, osigurati održive prihode i zadržati važnu ulogu na tržištu. Rješenje dolazi kroz inovacije i nove alate koji omogućuju ravnopravniju borbu za oglašivačke budžete.

Jedan od takvih projekata je Gamtemplates.com, platforma koja predstavlja set inovativnih i naprednih oglasnih formata namijenjenih izdavačima. Njihova osnovna svrha nije samo vizualna atraktivnost i povećanje angažmana korisnika, već i osnaživanje medija i pružanje ravnopravne prilike u nadmetanju s globalnim gigantima.

Osnivač Marinko Penava otkriva kako su formati nastali, što ih čini drugačijima i zašto su već privukli interes velikog broja oglašivača i izdavača i prepoznati su kao ključni alat u borbi za oglašivačke budžete.

Odgovor na izazove digitalnog oglašavanja

Zbog dugogodišnjeg iskustva u digitalnom marketingu, dugo vremena sam promatrao kako mediji teško mogu konkurirati globalnim platformama. Oglašivački budžeti prelijevali su se prema Googleu i društvenim mrežama, dok je inovacija u domaćem oglašavanju bila ograničena. Želio sam razviti alat koji će omogućiti medijima da ponude oglašivačima nešto novo, svježe i učinkovitije – i upravo je tako nastao Gamtemplates.com, ističe Penava.

Prednost u ubrzanju procesa

Za razliku od tradicionalnih rješenja, moderni oglasni formati donose značajnu uštedu vremena, jer više nije potrebno angažirati cijeli tim za izradu i implementaciju svake kampanje. Dok su ranije kreativci, dizajneri i programeri sudjelovali u složenom i dugotrajnom postupku pripreme, danas predlošci omogućuju jednostavnu, brzu i potpuno automatiziranu primjenu. Rješenje po principu "ključ u ruke" uklanja potrebu za dodatnim programiranjem ili dizajnom, a sve se obavlja direktno kroz Google Ad Manager.

Formati su kompatibilni s postojećim oglasnim zonama na portalima, poput rectanglea, billboarda ili half-pagea, bez ikakvih izmjena u kodu stranice. Zahvaljujući tome, broj radnih sati je znatno smanjen, proces se ubrzava, a većina prilagodbi provodi se izravno unutar sistema za upravljanje oglasima. Medijskim timovima tako ostaje više vremena za aktivnosti koje donose rezultat – prodaju i optimizaciju kampanja.

Široka primjena – od direktne prodaje do programmatica

Formati su dostupni za sve vrste kampanja, pružajući fleksibilnost i maksimalnu iskoristivost oglasnog prostora. Posebno dolaze do izražaja kod direktne prodaje, gdje klijenti traže brzu implementaciju i prepoznaju dodatnu vrijednost, ali podjednako su optimizirani za programmatic kanale poput Programmatic Direct-a, čime izdavačima omogućuju dodatne izvore prihoda te bolje upravljanje inventarom.

Zahvaljujući naprednim formatima, mediji se mogu natjecati za budžete koji su ranije bili rezervirani za društvene mreže, jer vizualna atraktivnost i učinkovitost privlače pozornost korisnika i oglašivača. Ovi formati nisu ograničeni samo na vanjsko oglašavanje – dokazano povećavaju engagement i kod vlastitih promotivnih aktivnosti medija, osiguravajući internim porukama veću vidljivost i efikasnost.

Signal iz industrije: inovacija je nužnost

Nedavna akvizicija Teads-a od strane Outbraina jasno je pokazala da inovativni oglasni formati postaju strateški resurs za cijelu industriju.

To je poruka svim izdavačima – klasični banneri više nisu dovoljni. Inovativni oglasni formati danas predstavljaju jedan od ključnih premium resursa u digitalnom oglašavanju. Vrijednost Teads-a izgrađena je upravo na jedinstvenim rješenjima koja su privukla vodeće globalne oglašivače, potvrđujući kako se mediji više ne mogu oslanjati samo na klasične bannere. Da bi ravnopravno konkurirali tehnološkim divovima poput Googlea i Facebooka, potrebno je imati vlastite snažne alate za privlačenje oglašivačkih budžeta – a upravo to donose naši formati. Dodatna prednost krije se u poslovnom modelu koji, za razliku od često kompleksnih i skupih ad tech rješenja, omogućuje da inovacije budu dostupne na pristupačan i financijski održiv način, osiguravajući medijima maksimalan povrat na ulaganje, objašnjava Penava.

Rezultati već vidljivi

U suradnji s domaćim medijima pokazalo se da novi formati privlače pažnju oglašivača i donose dodatne prihode. Posebno u direktnoj prodaji, gdje oglašivači traže rješenja s većim isticanjem i boljim povratom ulaganja, novi alati omogućuju medijima da ravnopravno konkuriraju za budžete.

Vizija budućnosti

Naša vizija je postati središnje mjesto za izdavače koji traže inovativna i učinkovita rješenja u oglašavanju. Kontinuiranim razvojem osiguravamo da naši partneri kroz pretplatu dobivaju i buduće formate. Želimo da mediji ne samo osiguraju prihode, već i grade snažniji odnos sa svojom publikom, zaključuje Penava.