AMD i OpenAI potpisali su ugovor prema kojem će proizvođač čipova isporučivati stotine tisuća AI čipova najpoznatijoj tvrtki za umjetnu inteligenciju.

Višegodišnji ugovor AMD-u će donijeti godišnji prihod od nekoliko desetaka milijardi dolara, a OpenAI-u mogućnost kupnje udjela u proizvođaču čipova.

Naime, kako objavljuje Reuters, sporazum nudi OpenAI-ju priliku da preuzme udio u jednom od najjačih Nvidijinih rivala.

Sporazum obuhvaća implementaciju stotina tisuća AMD-ovih AI čipova, ekvivalentnih snazi od šest gigavata tijekom sljedećih nekoliko godina. Sporazum bi se počeo primjenjivati od druge polovice 2026. godine.

Iz AMD-a su poručili kako će OpenAI izgraditi postrojenje od jednog gigavata temeljeno na njihovoj seriji čipova MI450 početkom sljedeće godine.

AMD očekuje da će tijekom sljedećih nekoliko godina od OpenAI i drugih kupaca uprihoditi više od 100 milijardi dolara.

I drugi će se pridružiti tome jer je ovo zaista pionir u industriji koji ima velik utjecaj na širi ekosustav, istaknuo je Mat Hein, glavni strateg AMD-a.

Ovaj unosni sporazum pomoći će OpenAI-ju da izgradi dovoljno infrastrukture kako bi zadovoljio potrebe svoje umjetne inteligencije, potvrdio je šef OpenAI-ja Sam Altman.