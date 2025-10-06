AMD i OpenAI potpisali su ugovor prema kojem će proizvođač čipova isporučivati stotine tisuća AI čipova najpoznatijoj tvrtki za umjetnu inteligenciju.tri vijesti o kojima se priča Nije puno, ali statistički značajno Zemlja postaje sve tamnija: Što to točno znači? Sve objavili na Facebooku Policajac u šoku nakon što je zavirio u vozilo: Zaustavio je automobil zbog prekršaja, a nije mogao naplatiti kaznu Nevjerojatno otkriće "Svemirski odmetnik" lebdi između planeta i proždire sve što mu se nađe na putu
Višegodišnji ugovor AMD-u će donijeti godišnji prihod od nekoliko desetaka milijardi dolara, a OpenAI-u mogućnost kupnje udjela u proizvođaču čipova.
Naime, kako objavljuje Reuters, sporazum nudi OpenAI-ju priliku da preuzme udio u jednom od najjačih Nvidijinih rivala.
Sporazum obuhvaća implementaciju stotina tisuća AMD-ovih AI čipova, ekvivalentnih snazi od šest gigavata tijekom sljedećih nekoliko godina. Sporazum bi se počeo primjenjivati od druge polovice 2026. godine.
Iz AMD-a su poručili kako će OpenAI izgraditi postrojenje od jednog gigavata temeljeno na njihovoj seriji čipova MI450 početkom sljedeće godine.
AMD očekuje da će tijekom sljedećih nekoliko godina od OpenAI i drugih kupaca uprihoditi više od 100 milijardi dolara.
I drugi će se pridružiti tome jer je ovo zaista pionir u industriji koji ima velik utjecaj na širi ekosustav, istaknuo je Mat Hein, glavni strateg AMD-a.
Ovaj unosni sporazum pomoći će OpenAI-ju da izgradi dovoljno infrastrukture kako bi zadovoljio potrebe svoje umjetne inteligencije, potvrdio je šef OpenAI-ja Sam Altman.