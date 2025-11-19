Bivši američki ministar financija Larry Summers objavio je u srijedu da više neće biti član upravnog odbora OpenAI-ja, nekoliko dana nakon što je Kongres objavio dokumente koji pokazuju da je Summers imao bliski odnos s pokojnim osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom.

Summers, također bivši predsjednik Sveučilišta Harvard, rekao je u ponedjeljak da će istupiti sa svih javnih pozicija, dodajući da tim potezom želi dobiti prostor da "vrati povjerenje i popravi odnose s najbližim ljudima".

Harvard će otvoriti novu istragu o Summersovim vezama s Epsteinom, izvijestile su u utorak sveučilišne novine.

OpenAI nije odmah odgovorio na Reutersove upite da komentira slučaj.

Američki Kongres, kojim dominiraju republikanci, u utorak je gotovo jednoglasno glasao da Ministarstvo pravosuđa objavi dokumente o Epsteinu, protiv čega se Trump borio mjesecima, a potom predomislio.

Skandal s Epsteinom mjesecima je politički trn u oku Trumpu, dijelom zato što je među svojim pristašama širio teorije zavjere o Epsteinu.

Mnogi Trumpovi birači vjeruju da je njegova administracija prikrila Epsteinove veze s moćnim osobama i prikrila detalje o njegovoj smrti nakon što je Epstein počinio samoubojstvo u zatvoru na Manhattanu 2019. godine.

Demokrat Summers bio je ministar financija u administraciji bivšeg predsjednika Billa Clintona i direktor Nacionalnog ekonomskog vijeća u mandatu bivšeg predsjednika Baracka Obame.

Član je odbora OpenAI-ja, tvrtke koja je razvila ChatGPT, od kraja 2023.

Ostale istaknute tvrtke povezane sa Summersom su obrazovno-tehnološka tvrtka Skillsoft, čiji je član uprave od 2021., kao i banka Santander, u kojoj predsjedava međunarodnim savjetodavnim odborom banke.