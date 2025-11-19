Bivši američki ministar financija Larry Summers objavio je u srijedu da više neće biti član upravnog odbora OpenAI-ja, nekoliko dana nakon što je Kongres objavio dokumente koji pokazuju da je Summers imao bliski odnos s pokojnim osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom.tri vijesti o kojima se priča Što to točno znači? Znanstvenici su pronašli ogromnu pukotinu ispod jednog od vulkana u našem susjedstvu Sad znamo i to NASA-ino superračunalo provelo 400.000 simulacija i sve upućuju na istu godinu u kojoj će Zemlja biti uništena Baš kao na Zemlji? Znanstvenici došli do zanimljivog otkrića: Ako na Marsu ima života, vjerojatno se skriva u - špiljama
Summers, također bivši predsjednik Sveučilišta Harvard, rekao je u ponedjeljak da će istupiti sa svih javnih pozicija, dodajući da tim potezom želi dobiti prostor da "vrati povjerenje i popravi odnose s najbližim ljudima".
Harvard će otvoriti novu istragu o Summersovim vezama s Epsteinom, izvijestile su u utorak sveučilišne novine.
OpenAI nije odmah odgovorio na Reutersove upite da komentira slučaj.
Američki Kongres, kojim dominiraju republikanci, u utorak je gotovo jednoglasno glasao da Ministarstvo pravosuđa objavi dokumente o Epsteinu, protiv čega se Trump borio mjesecima, a potom predomislio.
Skandal s Epsteinom mjesecima je politički trn u oku Trumpu, dijelom zato što je među svojim pristašama širio teorije zavjere o Epsteinu.
Mnogi Trumpovi birači vjeruju da je njegova administracija prikrila Epsteinove veze s moćnim osobama i prikrila detalje o njegovoj smrti nakon što je Epstein počinio samoubojstvo u zatvoru na Manhattanu 2019. godine.
Demokrat Summers bio je ministar financija u administraciji bivšeg predsjednika Billa Clintona i direktor Nacionalnog ekonomskog vijeća u mandatu bivšeg predsjednika Baracka Obame.
Član je odbora OpenAI-ja, tvrtke koja je razvila ChatGPT, od kraja 2023.
Ostale istaknute tvrtke povezane sa Summersom su obrazovno-tehnološka tvrtka Skillsoft, čiji je član uprave od 2021., kao i banka Santander, u kojoj predsjedava međunarodnim savjetodavnim odborom banke.