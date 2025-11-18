Cijene imovine na financijskim tržištima mogle bi se u kratkom roku značajno promijeniti, uz prelijevanje efekta i na povezane sektore, naglasio je dužnosnik ECB-a na Euro Finance Weeku u Frankfurtu.

Globalne burze porasle su s niskih travanjskih razina i zavladao je optimizam koji je dodatno potaknuo ionako visoke cijene na financijskim tržištima, objasnio je De Guindos.

Koncentracija tržišta među šačicom velikih američkih tehnoloških tvrtki i njihova međusobna povezanost istodobno su produbljene pa su tržišta sada izložena rizicima mogućih šokova za njihove poslovne modele povezane s umjetnom inteligencijom, rekao je de Guindos.

Ulagače su u posljednje vrijeme zabrinule visoke cijene dionica američkih tehnoloških tvrtki poput Nvidije, Amazona, Googlea i Microsofta. Zbog goleme tržišne kapitalizacije te kompanije imaju i značajan udio u indeksima poput MSCI Worlda, koji su popularni među privatnim ulagačima.

Promatrači se pribojavaju da je 'napuhavanje' umjetne inteligencije u javnosti dovelo i do formiranja balona na tržištima koji bi mogao uskoro puknuti i izazvati velike gubitke na burzama. Nervoza je u posljednje vrijeme znatno pojačana, uz pitanja investitora hoće li se velika ulaganja mnogih tvrtki u umjetnu inteligenciju isplatiti i opravdati trenutne razine cijena dionica.