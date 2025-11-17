Filip Raponja, još kao dječak iz Krnice u Istri, pokazao je da ga više zanimaju pčele nego nogomet.

Nisam nikada bio zainteresiran ići nekamo i primjerice igrati nogomet tri sata, a pčele su me sve više zanimale jer su interesantne životinje. One funkcioniraju kao jedna zajednica koja konstantno radi, otkrio je kako je počeo interes za pčelarstvo.

Njegova strast prerasla je u projekt koji danas okuplja oko 400 košnica i donosi proizvode koji su prirodni i dio šire misije očuvanja pčela.

Njegova odlučnost da sve nauči o pčelama dovela ga je i do stvaranja edukativnog parka.

Pčele su važne jer one stvarno nestaju. Bez njih nema oprašivanja, zato je jako važno da se pčele očuvaju, istaknuo je Filip. U tom prostoru, posjetitelji imaju priliku naučiti zašto su pčele ključne za održivost okoliša.

Na audiciji za projekt „Startaj Hrvatska“, predstavio je i svoj brend Plan Bee u sklopu kojeg ima pčelinje proizvode i projekt „Postanite heroj prirode“. Tvrtke kroz društveno odgovorno poslovanje, ulažu u pčelinje zajednice i time omogućuju da se na svijet donose nove pčele.

Filip je otvoreno govorio i o izazovima u radu.

Proizvodnja meda je kompliciran proces, odnosno ima puno koraka. Cijele godine se treba brinuti o pčelama da bi se med vrcao nekoliko puta godišnje.

Pojasnio je i kako prepoznati pravi med.

Ne možemo znati je li med pravi nikakvim trikom ni s vodom ni salvetom, jedino ako se odnese na laboratorijsku analizu. Pojasnio je i razlike među vrstama: Kad med kristalizira može značiti da je pravi, ali i ne mora. Na primjer, bagremov med neće kristalizirati dvije godine.

SPAR Hrvatska je naručio od njega 4.000 bagremovog meda, 2.000 mednih mješavina i 1.500 komada cvjetnog praha. To je za Filipa više od posla – to je priznanje ideji koja je započela u tišini jednog istarskog dvorišta, a danas gradi bolji odnos čovjeka i prirode.

