Kupovina na internetu u cijelom svijetu raste. Više nije nikakva iznimka uzeti računalo ili pametni telefon i u nekoliko klikova obaviti tjednu, mjesečnu ili božićnu kupovinu. U Hrvatskoj otprilike 80 posto građana kupuje na internetu.tri vijesti o kojima se priča Sad znamo i to NASA-ino superračunalo provelo 400.000 simulacija i sve upućuju na istu godinu u kojoj će Zemlja biti uništena Uznemirujuće Zastrašujući trend širi se internetom: Jeste li naišli na ovakve videozapise na društvenim mrežama? Odustali od nasljednika? Ovaj telefon trebao je pokrenuti novi trend na tržištu, no korisnici su mu pokazali palac dolje
No, sve veći broj kupaca koji kupuju na internetu, stavlja pred prodavatelje nove izazove. Redoviti kupci traže fleksibilne i brze usluge te niže cijene.
Prema podacima prikupljenima u sklopu jednog od najvećih europskih istraživanja o internetskoj kupovini, E-shopper barometra, kojeg provode Geopost i DPD, a obuhvaća više od 30 tisuća ljudi u 22 europske zemlje, najpopularnije kategorije ostaju moda, ljepota i obuća, dok je interes za elektroniku u padu (s 24% u 2023. na 20% ove godine). Iako kupuju iz manje kategorija nego kupci u EU, Hrvati prednjače u online kupnji modnih dodataka i proizvoda za uređenje doma.
Čak 85% svih online kupnji obavljaju redoviti kupci, koji u prosjeku naruče 41 paket godišnje, odnosno više od 4 paketa mjesečno. Podaci pokazuju da je čak 88% redovitih kupaca u Hrvatskoj zadovoljno je svojim posljednjim iskustvom online kupnje, što je znatno iznad europskog prosjeka od 81%.
Zanimljiv podatak je i da 61% hrvatskih kupaca na internetu sada odabire dostavu izvan doma (Out-of-Home), što je porast od 27 posto u odnosu na prethodno istraživanje u 2023. godini.
Dostava? Kad to kupac želi, ne kad dostavljač dođe
Današnji kupci, ističe se u istraživanju, žele potpunu kontrolu nad dostavom od mogućnosti promjene datuma, praćenja u stvarnom vremenu pa sve do izbora gdje, kada i kako žele primiti paket, a sve više kupaca kombinira dostavu na kućnu adresu s preuzimanjem u paketomatima ili na Pickup lokacijama.
To znači da mogu preuzeti paket kad god im odgovara, lokacije su im blizu doma ili posla, često je jeftinija opcija od klasične dostave, a i praktična je, posebno ako se paket preuzima u trgovini koju ionako posjećuju.
Zanimljiv je podatak da mladi u Hrvatskoj (gen Z) kupuju manje od europskog prosjeka. Jedan od glavnih razloga tome je što velika većina njih još uvijek živi sa roditeljima. Iako 78% njih ima redovan prihod, tek jedan od pet je potpuno financijski neovisan. Posebno su aktivni na C2C platformama (poput internetskih oglasnika, aplikacija za direktnu prodaju i slično) gdje kupuju kako bi uštedjeli.
Društvene mreže su njihova glavna inspiracija kada je u pitanju shopping. Instagram, barem jednom tjedno, koristi 76% generacije Z, dok Facebook gubi na važnosti. Ali su vrlo aktivni kada je u pitanju dijeljenje iskustava i pisanje online recenzija. Jedna od stvari u kojima uživaju su i tehnološki unaprijeđena iskustva kupovine
Čak polovica generacije Z koristi više od jednog mjesta za dostavu, a 61% pošiljaka dostavlja se OOH (Out-of-Home) u paketomate, Pickup lokacije ili prodajne trgovine što bi ih postavilo na prvo mjesto broja korisnika ove usluge.
Rezultati E-shopper barometra 2025 jasno pokazuju da internetska kupovina više nije samo trend, već nužna i sve više personalizirana usluga. Hrvatski kupci cijene fleksibilnost i brzu uslugu, dok generacija Z postavlja nova pravila igre s novim navikama i visokim očekivanjima, prokomentirali su rezultate iz DPD Hrvatska.