Kupovina na internetu u cijelom svijetu raste. Više nije nikakva iznimka uzeti računalo ili pametni telefon i u nekoliko klikova obaviti tjednu, mjesečnu ili božićnu kupovinu. U Hrvatskoj otprilike 80 posto građana kupuje na internetu.

No, sve veći broj kupaca koji kupuju na internetu, stavlja pred prodavatelje nove izazove. Redoviti kupci traže fleksibilne i brze usluge te niže cijene.

Prema podacima prikupljenima u sklopu jednog od najvećih europskih istraživanja o internetskoj kupovini, E-shopper barometra, kojeg provode Geopost i DPD, a obuhvaća više od 30 tisuća ljudi u 22 europske zemlje, najpopularnije kategorije ostaju moda, ljepota i obuća, dok je interes za elektroniku u padu (s 24% u 2023. na 20% ove godine). Iako kupuju iz manje kategorija nego kupci u EU, Hrvati prednjače u online kupnji modnih dodataka i proizvoda za uređenje doma.

Čak 85% svih online kupnji obavljaju redoviti kupci, koji u prosjeku naruče 41 paket godišnje, odnosno više od 4 paketa mjesečno. Podaci pokazuju da je čak 88% redovitih kupaca u Hrvatskoj zadovoljno je svojim posljednjim iskustvom online kupnje, što je znatno iznad europskog prosjeka od 81%.

Zanimljiv podatak je i da 61% hrvatskih kupaca na internetu sada odabire dostavu izvan doma (Out-of-Home), što je porast od 27 posto u odnosu na prethodno istraživanje u 2023. godini.

Dostava? Kad to kupac želi, ne kad dostavljač dođe

Današnji kupci, ističe se u istraživanju, žele potpunu kontrolu nad dostavom od mogućnosti promjene datuma, praćenja u stvarnom vremenu pa sve do izbora gdje, kada i kako žele primiti paket, a sve više kupaca kombinira dostavu na kućnu adresu s preuzimanjem u paketomatima ili na Pickup lokacijama.

To znači da mogu preuzeti paket kad god im odgovara, lokacije su im blizu doma ili posla, često je jeftinija opcija od klasične dostave, a i praktična je, posebno ako se paket preuzima u trgovini koju ionako posjećuju.

Zanimljiv je podatak da mladi u Hrvatskoj (gen Z) kupuju manje od europskog prosjeka. Jedan od glavnih razloga tome je što velika većina njih još uvijek živi sa roditeljima. Iako 78% njih ima redovan prihod, tek jedan od pet je potpuno financijski neovisan. Posebno su aktivni na C2C platformama (poput internetskih oglasnika, aplikacija za direktnu prodaju i slično) gdje kupuju kako bi uštedjeli.

Društvene mreže su njihova glavna inspiracija kada je u pitanju shopping. Instagram, barem jednom tjedno, koristi 76% generacije Z, dok Facebook gubi na važnosti. Ali su vrlo aktivni kada je u pitanju dijeljenje iskustava i pisanje online recenzija. Jedna od stvari u kojima uživaju su i tehnološki unaprijeđena iskustva kupovine

Čak polovica generacije Z koristi više od jednog mjesta za dostavu, a 61% pošiljaka dostavlja se OOH (Out-of-Home) u paketomate, Pickup lokacije ili prodajne trgovine što bi ih postavilo na prvo mjesto broja korisnika ove usluge.

Rezultati E-shopper barometra 2025 jasno pokazuju da internetska kupovina više nije samo trend, već nužna i sve više personalizirana usluga. Hrvatski kupci cijene fleksibilnost i brzu uslugu, dok generacija Z postavlja nova pravila igre s novim navikama i visokim očekivanjima, prokomentirali su rezultate iz DPD Hrvatska.

