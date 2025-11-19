Izraelski znanstvenici otkrili su novi mehanizam kojim imunološki sustav suzbija štetna starenja tkiva. Znanstvenici sa Sveučilišta Ben-Gurion su otkrili da CD4 T imunološke stanice mogu preoblikovati u specijalizirane agente koji ciljaju na takozvane senescentne stanice, odnosno oštećene stanice koje se s vremenom nakupljaju i potiču upalu.

Ti novootkriveni imunološki borci, nazvani CD4-Eomes po proteinu kojeg proizvode, bili su već ranije primijećeni, ali nikada u potpunosti povezani sa starenjem tkiva.

Naši nalazi pokazuju temeljnu ulogu CD4-Eomes stanica u moduliranju senescencije tkiva, s implikacijama na bolesti povezane sa starenjem i dugovječnosti, pišu autori istraživanja u svojem radu objavljenom u časopisu Nature Aging.

Senescentne stanice, često nazvane i zombi stanicama, više se ne dijele, ali ostaju aktivne dovoljno da luče molekule koje izazivaju lokalnu upalu, pogoršavajući zdravlje tkiva.

Učinak nadilazi i sam proces starenja

Promatrajući miševe različitih dobnih skupina, znanstvenici su otkrili dvje ključne stvari. Prisutnost senescentnih stanica potiče CD4 T stanice da postanu CD4-Eomes, a genetsko uklanjanje tih imunoloških specijalista izazvalo je nagli porast senescentnih stanica, dokazujući njihovu zaštitnu ulogu. U modelima ciroze jetre kod miševa, CD4-Eomes stanice smanjile su ožiljke i razinu senescentnih stanica, pokazujući njihov utjecaj i izvan samog procesa starenja.

Povećanje aktivnosti CD4-Eomes stanica moglo bi jednog dana usporiti starenje i smanjiti štetu uzrokovanu upalom.

Ljudi ne trebaju superpogon imunološkog sustava. Treba im onaj koji radi ispravno i primjeren je njihovoj životnoj dobi, kaže neurofiziolog Alon Monsonego sa Sveučilišta Ben-Gurion u članku objavljenom na stranicama tog sveučilišta.

Navedeno istraživanje otvara nove mogućnosti za razumijevanje i potencijalno korištenje imunološkog sustava u borbi protiv starenja.