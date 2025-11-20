U srcu Slavonije, u blizini Đakova, dvoje mladih ljudi odlučili su ostati vjerni svom kraju i pronaći inspiraciju u domaćem lješnjaku. Ante i Anita Habada, brat i sestra iz Satnice Đakovačke, predstavit će svoj obiteljski brend Lješnjak Habada, spoj poduzetništva i predanog rada na zemlji te primjer buđenja poljoprivrednih kapaciteta bogate, prostrane slavonske ravnice.

Odrasli smo u poduzetničkoj obitelji, to se snažno odrazilo i na naše gledanje na posao, započinju priču brat i sestra čija obitelj ima automehaničarsku radionicu. Ipak, obiteljski posao nisu vidjeli kao nastavak svog puta.

Kada smo odlučili odustati od obiteljskog posla, došlo je i pitanje što nas veže uz naš kraj. Od njega nikada nismo htjeli odustati, ističe Anita, pokazujući koliko su čvrsto povezani s mjestom u kojem su odrasli.

Njihova priča oblikovala se kroz poljoprivredu.

Roditelji su me podupirali u tome. Upisao sam poljoprivrednu školu i oni su shvatili da me to više zanima od mehanike, ispričao je Ante.

Ante se počeo baviti poljoprivredom, a Anita je upisala ekonomski fakultet. Uskoro shvaćaju da im zajednička poveznica može biti lješnjak. U svojim dvadesetima pokrenuli su proizvodnju domaćeg lješnjaka i, korak po korak, stvorili poslovnu priču iz ljubavi, učeći i rastući s nasadima koje obrađuju.

Uz Antu, kad je odlazio na selo, uvijek me vuklo da idem s njim. Kad se pogon otvorio, puno sam se više dala u to i zajednički smo nastavili graditi tu priču, rekla je Anita koja je lješnjake odlučila oplemeniti čokoladom, ali taj put nije bio baš tako jednostavan.

Njihovi nasadi u Satnici Đakovačkoj izvor su domaćeg lješnjaka koji sami beru, suše, čiste i ručno prebiru, a potom pretvaraju u jedinstvene proizvode. Odraz je to zajedničkog rada brata i sestre, održivosti i slavonskog karaktera. Priča Ante i Anite pokazat će kako je moguće iznova započeti s vjerom u vlastiti proizvod i ljubavi prema zemlji iz koje sve raste.

Četiri varijante njihovog proizvoda - slani lješnjak te karamelizirani lješnjak u bijeloj čokoladi s narančom, s karamelom i u mliječnoj čokoladi savršeni su za trenutke užitka, druženja ili kao mali znak pažnje koji priča priču o Slavoniji i trudu koji stoji iza svakog ploda.

