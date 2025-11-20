Malo što u suvremenoj tehnologiji izgleda neobičnije od prizora humanoidnog robota koji mirno upravlja dronom kroz naočale s antenama.

Nastojanja da se humanoidni strojevi uvedu u svakodnevicu dovela su do neobičnih kombinacija, među kojima je i upravljanje dronom A1 tvrtke Antigravity, uz pomoć Unitreejeva modela G1. G1, koji stoji otprilike 19.300 eura, visok je oko 1,22 metra i težak približno 35 kilograma, a pozornost je privukao nakon što je na društvenim mrežama prikazan u raznoraznim razigranim situacijama.

Antigravityjev A1, razvijen u sklopu podružnice poznatog brenda Insta360, spaja letjelicu lakšu od 250 grama s kamerom koja snima u 360 stupnjeva i koja koristi objektive okrenute prema gore i prema dolje. Softver zatim objedini obje slike u 8K prikaz koji korisnik može vidjeti kroz naočale.

Urednik za kamere portala TechRadar, Timothy Coleman, bio je impresioniran spomenutim dronom tijekom njegova testiranja. Pilotsko iskustvo djelovalo je doista imerzivno, premda pomalo pitomo, dok su zračne snimke koje može snimiti potpuno jedinstvene i dinamične, rekao je. Također je naveo da je uz Motion Controller upravljač nije pretjerano reći da je upravljanje s A1 dječja igra.

Antigravity je objavio promotivnu snimku, a potom i dokazni video u kojem robot G1 nosi naočale, drži Motion Controller te upravlja A1 dronom. Kada je robot pomaknuo ruku ulijevo ili udesno, dron je pratio taj smjer. Spomenuti video možete pogledati niže u tekstu pa prosuditi sami.