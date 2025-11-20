Rusija je iznenadila zapadne vojne analitičare viješću da je njezin najnoviji lovac pete generacije, Su-57, napokon ušao u službu jedne strane vojske, što je potaknulo razmišljanja o novim procjenama otpornosti ruske vojne proizvodnje.

Vadim Badeka, glavni direktor ruske Ujedinjene zrakoplovne korporacije (UAC), rekao je za Prvi kanal ruske državne televizije da je strani partner preuzeo dva modela Su-57. Počeli su obavljati borbenu službu i pokazuju svoje najbolje kvalitete. Naš je kupac zadovoljan, rekao je Badeka, a prenosi Business Insider.

Iako nije naveo kupca, Rosoboronexport još je u studenome 2024. godine potvrdio da je barem jedan inozemni naručitelj potpisao ugovor. Državni mediji Alžira objavili su u veljači 2025. godine da je njihova vlada jedan od kupaca te da se alžirski piloti u Rusiji osposobljavaju za upravljanje tim zrakoplovom.

Su-57, najnapredniji ruski operativni lovac, svrstava se uz američke F-35 i F-22 te kineske J-20 i J-35, u istu proizvodnu generaciju.

Izvozni model, Su-57E, smatra se inačicom s prilagođenom avionikom i programskom opremom. Unatoč ograničenim domaćim količinama isporuka upućuje na stabilnu proizvodnju ili na mogućnost da Rusija dio zrakoplova izdvaja iz vlastitih zaliha.

Neovisna istraživačka skupina Frontelligence Insight upozorila je još u listopadu 2024. godine da sankcije ugrožavaju određene komponente Su-57, uključujući njemački radar, no da Rusija i dalje širi svoju obrambenu industriju, dok Ukrajina pokušava omesti proizvodnju prekograničnim udarima na vojne pogone, piše Business Insider.

Rusija planira do 2028. godine nabaviti 76 borbenih zrakoplova Su-57, nastavljajući program unatoč stalnim ratnim pritiscima na vojnu industriju.