Rusija je iznenadila zapadne vojne analitičare viješću da je njezin najnoviji lovac pete generacije, Su-57, napokon ušao u službu jedne strane vojske, što je potaknulo razmišljanja o novim procjenama otpornosti ruske vojne proizvodnje.tri vijesti o kojima se priča Što to točno znači? Znanstvenici su pronašli ogromnu pukotinu ispod jednog od vulkana u našem susjedstvu Sad znamo i to NASA-ino superračunalo provelo 400.000 simulacija i sve upućuju na istu godinu u kojoj će Zemlja biti uništena Baš kao na Zemlji? Znanstvenici došli do zanimljivog otkrića: Ako na Marsu ima života, vjerojatno se skriva u - špiljama
Vadim Badeka, glavni direktor ruske Ujedinjene zrakoplovne korporacije (UAC), rekao je za Prvi kanal ruske državne televizije da je strani partner preuzeo dva modela Su-57. Počeli su obavljati borbenu službu i pokazuju svoje najbolje kvalitete. Naš je kupac zadovoljan, rekao je Badeka, a prenosi Business Insider.
Iako nije naveo kupca, Rosoboronexport još je u studenome 2024. godine potvrdio da je barem jedan inozemni naručitelj potpisao ugovor. Državni mediji Alžira objavili su u veljači 2025. godine da je njihova vlada jedan od kupaca te da se alžirski piloti u Rusiji osposobljavaju za upravljanje tim zrakoplovom.
Su-57, najnapredniji ruski operativni lovac, svrstava se uz američke F-35 i F-22 te kineske J-20 i J-35, u istu proizvodnu generaciju.
Izvozni model, Su-57E, smatra se inačicom s prilagođenom avionikom i programskom opremom. Unatoč ograničenim domaćim količinama isporuka upućuje na stabilnu proizvodnju ili na mogućnost da Rusija dio zrakoplova izdvaja iz vlastitih zaliha.
Neovisna istraživačka skupina Frontelligence Insight upozorila je još u listopadu 2024. godine da sankcije ugrožavaju određene komponente Su-57, uključujući njemački radar, no da Rusija i dalje širi svoju obrambenu industriju, dok Ukrajina pokušava omesti proizvodnju prekograničnim udarima na vojne pogone, piše Business Insider.
Rusija planira do 2028. godine nabaviti 76 borbenih zrakoplova Su-57, nastavljajući program unatoč stalnim ratnim pritiscima na vojnu industriju.