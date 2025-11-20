Krađe pametnih telefona u Londonu veliki su problem. Bande kradljivaca, često na električnim biciklima s kojima nakon krađe mogu brzo nestati i teško ih je uhvatiti, konstantno kruže gradom tražeći nove žrtve. No kako su pokazali neki prijašnji, ali i novi primjeri, lopovi su prilično izbirljivi te im nisu zanimljivi svi telefoni, već samo neki modeli.

Oni, naime, nisu toliko zainteresirani za Androide, već prvenstveno žele - iPhone.

Na Apple Insideru tako prenose nedavni slučaj u kojem je lopov na e-biciklu ukrao jednom muškarcu pametni telefon i počeo bježati. No brzo se zaustavio. Naime, nakon što je pogledao o kojem je telefonu riječ, samo ga je bacio na pod i nastavio biciklirati.

Ne želim Samsung

U još jednom drugom i puno opasnijem slučaju, grupa od osam osoba napala je muškarca. Istukli su ga i od njega zatražili da im preda sve što ima pa im je predao osobne stvari poput novčanika i telefona. Kada su dobili ono što su tražili, muškarci su se dali u bijeg, no jedan se vratio i predao mu njegov telefon. Ne želim Samsung, rekao je pretučenom muškarcu.

iPhone je u Velikoj Britaniji iznimno popularan te Androidi i Appleovi uređaji dijele sličan udio na tržištu - svaki oko 50 posto. Razlog zašto je iPhone zanimljiv kradljivcima u odnosu na Androide odnosi se na vrijednost koja se može postići prodajom crnom tržištu. Naime, puno više mogu dobiti prodajom ukradenog iPhonea, u odnosu na korišteni Android. Ako već želite ukrasti telefon, ima smisla da želite ukrasti telefon koji donosi najviše profita, komentirali su na Apple Insideru.

Treba naglasiti kako nema službenih policijskih informacija o brendovima koji su na udaru lopova, no trend popularnosti iPhonea primjetan je i među vlasnicima Androida, kao i među sigurnosnim stručnjacima.

Mediji prenose priču još jednog muškarca koji je sretan što ima Android, a ne iPhone. Njemu je prišla osoba koja ga je prijateljski upitala ima li Spotify. Mislio je kako je riječ o lokalnom glazbeniku koji želi pokazati svoju glazbu, no pokazalo se kako je bila riječ o lopovu koji se htio dokopati telefona. Naime, čim je muškarac izvadio telefon, a lopov vidio kako je riječ o Samsungovom Galaxyju, a ne iPhoneu, odmah je pobjegao.

Jedna ranija istraga pokazala je kako veliki broj telefona ukradenih u Velikoj Britaniji na kraju završi u - Kini. Prateći ukradeni iPhone otkrivena je velika krijumčarska organizacija odgovorna za izvoz čak 40 posto telefona ukradenih u Londonu. Prošle godine samo u Londonu ukradeno je oko 80 tisuća telefona, pri čemu je mnogima ukraden upravo iPhone.

