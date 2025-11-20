Koliko ljudi za sebe danas može reći da nisu niti malo ovisni o ekranima? I stari i mladi danas provode sate i sate buljeći u ekrane, skrolajući društvenim mrežama, surfajući internetskim stranicama, igrajući videoigre i slično. U nekim slučajevima, a pogotovo kada su u pitanju maloljetnici, to je postao toliki problem da je potreban i rad sa stručnjacima kako bi pokušali smanjiti očitu ovisnost o pametnim telefonima.

Jasno je kako je život bez telefona danas nezamisliv, no svakako treba razmišljati i o negativnim učincima ekrana, a to se pogotovo odnosi na mlade. Roditelji problem shvate tek kada se stvari prilično otmu kontroli i često ignoriraju upozorenja brojnih stručnjaka o negativnom utjecaju ekrana.

Umjesto da rade na prevenciji, moraju na kraju gasiti požar i pokušati spasiti svoju djecu iz ralja ekrana bez kojih više ne mogu zamisliti provođenje (slobodnog) vremena.

Skupa digitalna detoksikacija

Kako prenose na Digital Trendsu, u posljednje su vrijeme u porastu usluge koje pružaju mogućnost digitalne detoksikacije - od običnog aplikacija preko individualnih trenera koji s djecom provode vrijeme pa do posebnih kampova. A cijena za kampove nije mala. Prema The Washington Postu, u nekim slučajevima roditelji za takve kampove u kojima djeca provode 4 tjedna bez telefona roditelji plaćaju čak i do 8 tisuća dolara.

Iako su dostupni različiti alati za kontrolu vremena koje djeca provode na ekranima, porast potražnje za digitalnom detoksikacijom jasan je znak kako takvi alati nisu učinkoviti, odnosno da ih roditelji ili ne koriste ili su popustljivi prema djeci na čijim su uređajima instalirani. No također, roditelje muči još jedna stvar, a to je što im se čini kako danas za upravljanje tehnologijom svoje djece u isto vrijeme trebaju biti i IT odjel, osobe koje filtriraju sadržaj, edukatori za prevare i terapeuti. S takvim stvarima prijašnje generacije roditelja nisu imale problema, a nove generacije, kako je očito, prilično se muče.

Problem je i AI

Činjenica da roditelji traže “pomoć izvana” te da su tu pomoć spremni jako dobro platiti pokazuje, dakle, da oni jednostavno nemaju dovoljno znanja kako bi se učinkovito snalazili u digitalnom okruženju u kojem žive njihova djeca, a kojim vladaju različiti algoritmi i aplikacije nad kojima nemaju kontrolu.

Osim samih ekrana, u posljednje vrijeme pojavio se još jedan problem oko mladih i korištenja ekrana, tj. interneta, a to je - umjetna inteligencija. Dok u nekim slučajevima svakako može pomoći i ubrzati dolaženje do informacija, uz njeno se korištenje povezuju i brojni potencijalni problem. Od haluciniranja, odnosno lažnih informacija preko prekomjernog oslanjanja na sve što im kaže AI, koja im radi i školske zadaće pa čak do emotivnog povezivanja s umjetnom inteligencijom - što može završiti tragično.

Zabrana pametnih telefona, smatraju brojni stručnjaci, bila bi samo kontraproduktivna, no zato naglašavaju važnost konstantnog razgovora s djecom, kako bi se mogle postaviti zdrave granice i ravnoteža između vremena provedenog s ekranima i bez ekrana. Također, važno je poticati djecu da uređaje koriste za stvaranje i učenje, umjesto za beskrajno i besciljno skrolanje, što je naravno, lakše reći, nego napraviti.

