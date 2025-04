Odgoj djece u digitalnom dobu nije jednostavan, no roditelji moraju biti spremni na ove 2 stvari

Svako razdoblje ima svoje specifičnosti i probleme te se današnji roditelji suočavaju s izazovima kakvi nisu postojali dok su oni bili djeca. Prvenstveno, riječ je o prekomjernom korištenju ekrana, društvenih mreža i videoigara, kao i problemima s mentalnim zdravljem i (online) zlostavljanjem koji mogu biti s tim povezani.

Predatori vrebaju najmlađe na internetu: Znate li kako prepoznati je li vaše dijete žrtva zlostavljanja?

Današnja djeca žive s telefonima u rukama i koliko god bi roditelji htjeli da se bave drugim stvarima, na kraju jako puno vremena ipak provode na telefonima, tabletima i računalima. Iako živimo u digitalnom dobu i nemoguće se odvojiti od ekrana, povjerenica za djecu u Engleskoj Rachel de Souza upozorava kako se to vrijeme treba ograničiti i kontrolirati, za što moraju biti odgovorni prvenstveno roditelji.

Roditeljstvo znači donošenje teških odluka

Naglasila je kako roditelji ne trebaju biti prijatelji svojoj djeci i ugađati im, već da roditeljstvo znači i donošenje teških odluka koje se neće svidjeti njihovim najmilijima. Takve odluke mogu rezultirati neslaganjima i nezadovoljstvom djece, no ako su one dugoročno dobre za djecu, onda ih treba donijeti. Djeca od roditelja trebaju ljubav, razumijevanje i podršku, no ono što je iznimno važno jest i postavljanje granica. Trebate poslušati što djeca imaju za reći, no zadnja riječ mora biti roditeljska i oni ne smiju napraviti sve što djeca požele, komentirala je de Souza.

Kada su u pitanju mobiteli i njihovo prekomjerno korištenje prozvala je i roditelje i upitala se kakav oni primjer daju djeci jer, ako roditelji ne mogu kontrolirati vrijeme koje provode za ekranima, kako to mogu očekivati i od djece: Ako želimo biti ozbiljni oko zaštite naše djece, moramo pogledati na svoje ponašanje, objasnila je. Također, upozorila je i na još jednu stvar, a to je razgovor o sadržaju na internetu.

Jeste li gledali Adolescenciju? Serija se dojmila i britanskog premijera, a njeni su autori pozvani u parlament

Ako djeca gledaju nekakav nasilan i seksualni sadržaj, ne treba im odmah uzeti telefon, već o tome treba otvoreno razgovarati s njima. Dakle, roditelji trebaju biti otvoreni za razgovore kako bi im djeca vjerovala i mogla im se povjeriti čak i oko situacija koje nisu ugodne.

Na The Guardianu su komentirali i situaciju oko zabrane nošenja, odnosno korištenja telefona u školama u Velikoj Britaniji. Pokazalo se kako je to samo dio rješenja problema prekomjernog korištenja ekrana jer djeca najviše vremena online provode u vrijeme kada nisu u školi, odnosno u vrijeme kada oni nisu odgovornost škole, već - roditelja.

Upravo zato su spomenute dvije stvari - donošenje teških odluka koje se djeci neće svidjeti, ali dugoročno su dobre za njih te davanje primjera svojim ponašanjem, od velike važnosti pri odgoju djece.