Izvršni direktor kompanije poručuje roditeljima: U ovom slučaju, nemojte dopustiti djeci da igraju igre na Robloxu

Ako pitate roditelje djece mlađe od deset godina o igrama koje najviše igraju njihovi najdraži, mnogi će reći Roblox, iako niti njima često nije jasno o kakvoj se to igri radi. Djeca provode sate i sate u virtualnim svjetovima Robloxa u kojima, nažalost, ne komuniciraju samo s vršnjacima željnim zabave, već i predatorima koji imaju neke puno mračnije i opasnije planove.

Da se to ne događa drugima, možemo vidjeti i po nedavnom primjeru djevojčice iz zagrebačke škole koja je upravo putem Robloxa bila u kontaktu s pripadnicima pedofilske mreže aktivne na ovoj platformi koju iskorištavaju za privlačenje novih žrtava. Takvih su problema svjesni i u Robloxu te je ova tvrtka do sada predstavila više različitih sigurnosnih opcija i alata kako bi zaštitili korisnike te platforme. O sigurnosti Robloxa u razgovoru za BBC nedavno je govorio i izvršni direktor i suosnivač kompanije Dave Baszucki, a njegovo je razmišljanje prilično zanimljivo.

Odgovornost je i na roditeljima

Naime, on tvrdi kako Roblox radi sve što može kako bi stvorio sigurno virtualno okruženje za djecu, no dio odgovornosti prebacuje i na roditelje koji bi trebali donijeti konačnu odluku oko sadržaja koji je dostupan djeci, odnosno igara koje mogu igrati. Ako su roditelji zabrinuti oko sadržaja ili interakcija koje bi njihova djeca mogla imati na Robloxu, on kaže kako im onda ne bi trebali dopustiti korištenje te platforme. Kratko i jasno.

S jedne je strane u pravu jer mnogi roditelji danas djeci daju pametne telefone bez nadzora, izlažući ih raznovrsnom opasnom sadržaju. Osim toga, uvijek postoji rizik da ih u virtualnom svijetu kontaktiraju predatori koji se predstavljaju kao djeca. S druge strane, platforme poput Robloxa, kao i sve druge igre, društvene mreže i digitalne zajednice, moraju kontinuirano i proaktivno raditi na unaprjeđenju sigurnosnih mjera. Iskustvo je pokazalo da, kada izostane odgovarajući nadzor i zaštita, posljedice mogu biti tragične.

Baszucki ističe da neprestano nadziru platformu u potrazi za znakovima potencijalno opasnog ponašanja, naglašavajući kako je i jedan loš incident previše. Osim što korisnicima koji krše pravila izriču suspenzije ili trajne zabrane, u ozbiljnim slučajevima surađuju i s policijom.

Budući da je Roblox prvenstveno namijenjen mlađim korisnicima, mnogi roditelji i stariji nisu niti svjesni njegove ogromne popularnosti. Prošle je godine platforma imala oko 80 milijuna aktivnih korisnika dnevno – više nego PlayStation Network i Nintendo Switch Online zajedno, pri čemu je otprilike 40 % njih bilo mlađe od 13 godina.