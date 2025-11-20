Prošlotjedna konferencija ChalLEANge 2025, ponovno je dokazala zašto nosi titulu najvažnijeg poslovnog događaja godine u području hrvatske proizvodnje.

U organizaciji tvrtke Culmena, ovogodišnje izdanje okupilo je više od 600 sudionika i 50 vrhunskih govornika: lidere, direktore, članove uprava, poduzetnike i inovatore koji svakodnevno oblikuju poslovnu scenu Hrvatske i regije.

Tijekom više od 25 sati paralelnog programa u pet dvorana: Lean & Green, Digital, Money, Leadership i Competition raspravljalo se o najaktualnijim temama koje definiraju budućnost poslovanja.

Ovogodišnji ChalLEANge donio je niz novih panela koji su privukli veliku pozornost. Tako je na panelu ‘3.2.1. Polijećemo’ pokrenuta inspirativna rasprava o tome koliko su procedure važne za spašavanje ljudskih života. A tko bi o ovoj temi mogao bolje govoriti nego upravo okupljen tim stručnjaka: ravnatelj bolnice Sv.Duh uz govornike iz tvrtke Pastor TVA i Međunarodne Zračne Luke Zagreb.

Toyotin panel ‘Samuraji biznisa’ otkrio nam je kako japanske vrijednosti oblikuju globalni uspjeh i zašto kompanije koje ih slijede pobjeđuju. Toyoti su se priključili govornici iz tvrtke Culmena i JGL, a poštovanje, preciznost i strpljenje bile su ključne riječi i ideje oko kojih se je nadograđivala rasprava.

Na panelu ‘Ja bih bio Vuk s Wall Streeta’ doslovno se je tražilo mjesto više. Od prilika za ‘vukove’ na tržištu pa sve do realnih i stvarnih savjeta kako ‘loviti’ profit i preživjeti u financijskoj džungli, odlična kombinacija panelista govorila je o svemu što treba znati prije nego što ozbiljnije zakoračimo u svijet velikih brojki, kriptovaluta, dionica, te smislenih ulaganja i nekretnina.

Ove godine posebno smo ponosni na panele i govornike, ali i na izlagače. Naime, ove godine imali smo toliki interes za izlagačkim prostorom da smo morali iskoristiti doslovno svaki dostupni centimetar, a već imamo i izlagače za 2026.!, istaknula je Anja Štefanić, COO Culmene.

Naime, dio s izlagačima vrvio je sudionicima konferencije, sponzorima i govornicima.

Iznimno mi je drago vidjeti kako ChalLEANge značajno raste iz godine u godinu, ali i da okuplja baš one koji ne čekaju promjene, nego ih vode, nadodala je Štefanić.

ChalLEANge 2025 još je jednom dokazao da nije samo konferencija već prostor gdje se susreću znanje, iskustvo i energija ljudi koji mijenjaju način poslovanja.

Organizatori iz Culmene već su najavili veliki novitet za ChalLEANge 2026: ‘NOVE NADE BIZNISA’ kao dio programa.