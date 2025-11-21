Sporazum su u španjolskom Ministarstvu znanosti, inovacija i visokog obrazovanja potpisale institucije koje u ime pet strana preuzimaju odgovornost za razvoj, izgradnju i upravljanje DONES-om, izvijestio je Institut Ruđer Bošković (IRB).

To su DONES Španjolska, Institut Ruđer Bošković u ime hrvatskog konzorcija DONES.HR, Talijanski institut za nuklearnu fiziku (INFN), Japanski institut za kvantnu znanost i tehnologiju (QST) i Fusion for Energy (F4E), agencija Europske unije za fuzijsku energiju u ime EURATOM-a (Europske zajednice za atomsku energiju), a uskoro se očekuje i pridruživanje Njemačke.

IFMIF-DONES (International Fusion Materials Irradiation Facility-DEMO-Oriented Neutron Source) bit će jedinstveno postrojenje u svijetu, koje će ispitivati materijale za fuziju i razvijati bazu podataka o učincima neutronskog zračenja na materijale slične onima koji nastaju u fuzijskim reakcijama, što je bitno za projektiranje i izgradnju budućih fuzijskih reaktora.

Potpisivanjem ovog povijesnog sporazuma, pet znanstvenih partnera uspostavlja međunarodnu upravu nad ključnom infrastrukturom za fuzijsku energiju, pozicionirajući EU kao globalnog predvodnika u utrci za održivu energiju. Republika Hrvatska (RH) i Institut Ruđer Bošković (IRB) dio su ovog elitinog društva, ističu iz IRB-a.

Sporazumom se pokreće četrdesetogodišnje razdoblje suradnje u području upravljanja, raspodjele resursa i znanstvenog razvoja postrojenja DONES u Escúzaru, pokraj Granade. Prva faza odnosi se na desetogodišnju izgradnju, s planiranim završetkom do 2035. godine, dok se druga faza odnosi na trideset godina znanstvene eksploatacije, sve do sredine 2060-ih.

Hrvatska, na čelu su IRB-om, među globalnim liderima fuzije

Ovime IRB službeno ulazi u uzak krug svjetskih institucija koje izravno oblikuju razvoj materijala potrebnih za novu generaciju fuzijskih reaktora, rekao je ravnatelj IRB-a David M. Smith, koji je predstavljao Hrvatsku na potpisivanju.

Naglasio je da sudjelovanje u ovom projektu doprinosi snažnijem pozicioniranju hrvatske znanosti u europskim istraživačkim infrastrukturama. Ovo je rezultat stručnosti naših istraživača te jasna potvrda povjerenja međunarodnih partnera u hrvatski znanstveni kapacitet, rekao je Smith.

U kontekstu globalne utrke za fuzijom, gdje i Kina razvija vlastiti, sličan uređaj, DONES predstavlja jedinstvenu međunarodnu infrastrukturu. Svi koji žele sudjelovati u razvoju fuzijske energije, morat će ili postati partneri, ili pregovarati o pristupu eksperimentalnim kapacitetima, ili pak pokušati razviti sličan uređaj bez pristupa znanju i iskustvu koje trenutno posjeduju DONES partneri, objasnio je voditelj hrvatskih fuzijskih aktivnosti te koordinator projektnog tima DONES.HR s IRB-a Tonči Tadić.

Direktor IFMIF-DONES Španjolska Ángel Ibarra istaknuo je da sporazum predstavlja kulminaciju godina suradnje i pretvaranje vizije u stvarnost, dok je direktor europske agencije Fusion for Energy (F4E) Marc Lachaise rekao da on izražava našu predanost da nastavimo zajedno istraživati potencijal fuzije kako bismo osigurali čistu, sigurnu i održivu energiju za buduće naraštaje.

Postrojenje DONES - karika bez koje nema fuzijske elektrane

Fuzijska energija, kao potencijalno neiscrpan i siguran izvor čiste energije, u fokusu je svjetske znanstvene zajednice već desetljećima, objašnjavaju iz IRB-a. No, da bi fuzijska elektrana radila, za njezinu realizaciju potrebno je riješiti dva ključna tehnička izazova. Jedan je ITER, na kojem će se do sredine idućeg desetljeća postići stabilna fuzijska reakcija, odnosno goruća plazma, i DONES, koji će omogućiti testiranje materijala sposobnih izdržati ekstremne temperature i zračenja brzih neutrona kakva se javljaju u fuzijskom reaktoru.

Bez DONES-a, nemoguće je sigurno konstruirati fuzijsku elektranu. Osim testiranja materijala, DONES će igrati ključnu ulogu u razvoju tehnologije proizvodnje tricija, izotopa koji ne postoji u prirodi u dovoljnim količinama, ali je neophodan za funkcioniranje budućih fuzijskih elektrana. Svaki reaktor morat će proizvoditi vlastito gorivo, a DONES je jedina svjetska platforma koja omogućava eksperimentalno ispitivanje tih procesa, objašnjava Tadić.

DONES će omogućiti i širok spektar dodatnih istraživanja poput testiranja otpornosti elektroničkih sustava na neutronsko zračenje, primjene u biomedicini, fizici čvrstog stanja, astrofizici, naprednim materijalima, te industrijskoj neutronskoj tomografiji, poput dijagnostike oštećenja u zrakoplovnim motorima i vozilima.

Nakon potpisivanja održan je sastanak Upravnog odbora DONES-a, na kojem su se razmatrali strateški programi, uključujući izmjene u upravljačkoj strukturi i planove rada za iduće razdoblje. Na sastanku je također dogovoreno da će načelnik Samostalnog sektora za koordinaciju europskih poslova i međunarodne suradnje (MZOM) Staša Skenžić preuzeti dužnost predsjedatelja Upravnog odbora DONES-a u iduće dvije godine, dok je Philippe Cara imenovan privremenim upraviteljem programa.

Konzorcij DONES.HR hrvatska je nacionalna znanstvena platforma u međunarodnom projektu DONES, a okuplja ključne istraživačke i akademske institucije s ciljem osiguravanja stručnog doprinosa RH razvoju fuzijske energije. Uz Institut Ruđer Bošković, koji je na čelu konzorcija, DONES.HR čine i Institut za fiziku (IF), Prirodoslovno‑matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu (PMF), Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu (FSB), Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu (FESB), te Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu.