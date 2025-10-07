Predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Dražen Jović u utorak je istaknuo da glas sindikata treba biti jasno zastupljen u oblikovanju javnih politika i zakona kada je riječ o umjetnoj inteligenciji te naglasio da AI ne smije ocjenjivati ni nadzirati radnike.

Korištenjem umjetne inteligencije nestat će mnogi poslovi, ali ona stvara nova zanimanja i prilike koje nisu postojale. Danas se umjetna inteligencija većinom koristi kao pomoć pri radu, ali želimo iskazati zabrinutost da će se upotrebljavati za nadzor nad radnicima, ugrožavajući njihovu privatnost, slobodu i dostojanstvo, istaknuo je Jović te dodao da "glas radnika i sindikata treba biti jasno i snažno zastupljen u oblikovanju javnih politika i zakona".

Jović je to rekao na skupu povodom Svjetskog dana dostojanstvenog rada kojeg su Nezavisni hrvatski sindikat i Hrvatski sindikat telekomunikacija (HST) upriličili kako bi potaknuli raspravu o dostojanstvenom radu u eri umjetne inteligencije te o usklađivanju tehnološkog napretka sa zaštitom temeljnih ljudskih prava, kolektivnim pregovaranjem i socijalnim dijalogom u Hrvatskoj.

Telekom i IT poslodavci prednjače u upotrebi umjetne inteligencije u raznim procesima praćenja rada radnika pa je Vesna Mamić, predsjednica Hrvatskog sindikat telekomunikacija (HST) zatražila zakonsko reguliranje korištenja umjetne inteligencije u radnim odnosima, jer je to, kaže, preozbiljno pitanje da bi ovisilo samo o kolektivnom pregovaranju i volji poslodavaca.

Tražimo da se umjetna inteligencija u radnim odnosima koristi isključivo kao pomoć u radu i edukaciju, a da se jasno zabrani njezino korištenje za praćenje rada radnika, procjenu učinka, ocjenjivanje i profiliranje radnika u svrhu zapošljavanja, napredovanja ili otkaza, naglasila je.

Upozorila je također da prekomjerno prikupljanje podataka, koje različitim algoritmima analizira i zaključuje ne samo što govorimo, nego i mislimo i kako radimo, narušava dostojanstvo, slobodu i ljudska prava.

Hanzalek: Sindikati nisu protiv razvoja tehnologija ako su na dobrobit ljudi i društva, a ne moći elita

Predsjednik Sindikata grafičara i medija Darije Hanzalek rekao je kako sindikati nisu protiv razvoja tehnologija na dobrobit ljudi i društva.

Problemi nastaju kada se nove tehnologije uvode radi povećanja moći elita, kapitala i profita te nastojanja poslodavaca da maksimalno iskoriste radnike, naglasio je. Tada se, kaže, javljaju opasnosti obrnutih trendova s negativnim učincima i dehumanizacijom radnih odnosa, što uključuje gubitak osjećaja svrhe i dobrobiti na poslu te rizike za mentalno i fizičko zdravlje.

U korelaciji novih tehnologija i rada, moramo voditi računa da u središtu uvijek ostane čovjek, zaključio je.

Informacijski stručnjak Lucijan Carić složio se da je najveći izazov taj što "tehnologije idu ispred legislative", a predstojnik Katedre za psihologiju rada Filozofskog fakulteta Zvonimir Galić naglasio je da će umjetna inteligencija vjerojatno snažno promijeniti tržište rada.

AI predstavlja prijetnju postojećim radnim mjestima, neki će poslovi nestati i morat ćemo se dodatno educirati, dok će neka radna mjesta biti dehumanizirana. Njezino korištenje pruža nam priliku da vodimo produktivnije živote, radeći manje dosadne poslove i imajući više slobodnog vremena, a hoće li prevladati prijetnje ili prilike, ovisi o tome za što ćemo se uspjeti izboriti, naglasio je Galić.