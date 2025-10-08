Ukrajina je predstavila novu varijantu krstareće rakete R-360 Neptune, s vidljivim izbočenjima koja najvjerojatnije sadrže dodatne spremnike goriva, radi produljenja dometa rakete. Nova raketa je izložena tijekom posjeta litavske premijerke Inge Ruginiene i zapadnih dužnosnika, priopćio je ukrajinski ministar obrane Denis Šmijhal na društvenim mrežama, a prenosi portal The War Zone (TWZ). Za razliku od ranije prikazane inačice Long Neptun (RK-360L), nova raketa zadržava izvorne proporcije trupa, što upućuje na to da je riječ o unaprijeđenom standardnom modelu, a ne o projektilu s tisuću kilometara dometa.

Together with my team, we presented the capabilities of Ukrainian weapons production to Lithuanian Prime Minister @IRuginiene, @NATO representatives, and other distinguished foreign guests.⁰Among them were Danish Minister of Defence @troelslundp, Danish Minister for Industry,… pic.twitter.com/QFbWZTcNah — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) October 7, 2025

Dizajn i tehničke značajke

Ukrajinski Luch Design Bureau razvio je bazni Neptune kao turbomlaznu pogonjenu protubrodsku raketu izvedenu iz sovjetskog projektila Kh-35, s deklariranim dosegom od 300 kilometara. Prepoznatljiva obilježja uključuju zakrivljena glavna krilca i kompaktan usis zraka ispod trupa. Verzija Neptuna optimizirana za udare na kopnu uvedena je 2023. godine i navodno kombinira GPS-pomoćni inercijski navigacijski sustav sa slikovnim infracrvenim senzorom umjesto aktivnog radarskog ciljača, što joj je produljilo domet na oko 360 kilometara.

Najnova varijanta izložena stranim posjetiteljima ima dva velika izbočenja s obje strane prednjeg dijela trupa. Analitičari smatraju da te strukture najvjerojatnije sadrže pomoćne spremnike goriva, što je izmjena koja bi relativno jednostavno povećala domet rakete ili nadoknadila eventualno povećanje mase bojne glave, piše TWZ. Ostali dijelovi unutrašnje konfiguracije, avionika, navigacijski sustavi i položaj bojeve glave, vjerojatno su ostali nepromijenjeni.

Proširenje obitelji Neptune

Zatvaranje jaza performansi između standardnog Neptuna i RK-360L moglo bi Ukrajini ponuditi udarni kapacitet srednjeg dometa, pri nižim troškovima proizvodnje ili konverzijom postojećih raketa. Dmitro Pletenčuk, glasnogovornik Ukrajinske ratne mornarice, izjavio je za ukrajinski list Dzerkalo Tižnija da su rakete serije Neptune u protekloj godini uništile više od 50 ruskih ciljeva, čime se ističe njihova operativna važnost.

Povećanje dometa Neptuna jača ukrajinsku domaću proizvodnju raketa i sposobnost napada na morske i kopnene ciljeve. Daljnja usavršavanja tog sustava odražavaju rastući kapacitet Ukrajine za precizno, dugodožno ratovanje.