Tesla je napokon predstavila jeftinije verzije svojih automobila, no prvi dojam investitora i stručnjaka jest da na krilima ovih vozila ne treba očekivati veliki skok prodaje kojem se Musk i ekipa nadaju. Model 3 i Model Y u ovoj “standardnoj” verziji sada su 5 tisuća dolara jeftiniji te su na američkom tržištu dostupni za 37 tisuća i 40 tisuća dolara.

Dan Ives, analitičar Wedbusha, razočaran je sa sniženjem od samo 5 tisuća dolara jer su ove dvije verzije Teslinih automobila sada skuplje u odnosu cifru koju je ranije bilo potrebno platiti za jače modele. Naime, do kraja rujna pri kupnji električnih automobila u SAD-u bila je dostupna federalna porezna olakšica od 7500 dolara. Da je ta olakšica ostala i dalje, to bi značilo da bi cijena Modela 3 pala ispod 30 tisuća dolara i nema sumnje da bi takva Tesla privukla puno više kupaca.

Pad cijena dionica

No kako ta olakšica više nije dostupna, investitori nisu uvjereni kako će standardne verzije Modela Y i 3 previše promijeniti stvar, odnosno utjecati na neko osjetno povećanje prodaje, što možemo vidjeti po padu cijene dionice nakon predstavljanja. S tim se slaže i analitičar Shay Boloor iz Futurum Equitiesa s kojim su razgovarali novinari NY Posta. On ne smatra kako će smanjenje cijene utjecati na značajno povećanje potražnje.

Meet Model Y Standard & Model 3 Standard – our most affordable vehicles



Ultra-low cost of ownership, engineered for safety & comes with the best Tesla features you love



– 321 mi of range

– Extreme efficiency that takes you farther + saves you $$

– Minimal maintenance

– Can… pic.twitter.com/2cMQ5NW6Yf — Tesla (@Tesla) October 7, 2025

Kako je poznato, Tesla je u posljednje vrijeme pod pritiskom sve jače konkurencije iz Kine koja im uzima dio tržišta, a za dio problema kriv je i njen izvršni direktor Elon Musk i njegove političke avanture koje su im donijele više štete nego koristi.

Standardne verzije ova dva modela dolaze s nekim kompromisima pa tako imaju domet od 516 km i manje ubrzanje u odnosu na snažnije modele koje se sada prodaj kao Premium verzije. Jeftinije verzije nemaju prednju i stražnju LED svjetlosnu traku, kao niti ambijentalnu rasvjetu, a nema niti ekrana osjetljivog na dodir za putnike na stražnjem dijelu vozila. Smanjen je i broj zvučnika, kao i kvaliteta navlake sjedala te imaju nove 18-inčne kotače.

Automobili se u SAD-u mogu naručiti već sada, a isporuke bi trebale krenuti između prosinca ove godine i siječnja sljedeće godine.

S obzirom na to da je Musk ranije odustao od automobila čija bi cijena trebala iznositi oko 25 tisuća dolara (toliko spominjani Model 2), Model 3 cijene 37 tisuća dolara (točnije 36.990) bit će cjenovno najpovoljnija Tesla.

