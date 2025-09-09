Tesla je godinama bila nedodirljivi lider na tržištu električnih automobila, a mnogima je bila i sinonim za elektrifikaciju. No kako je ovo tržište s vremenom postalo zanimljivo većem broju kompanija - od tradicionalnih proizvođača automobila pa do novih izazivača, uključujući i sve veću konkurenciju Kineza i kompanija poput Riviana, bilo je jasno kako taj udio s vremenom mora padati.

Pored toga, dio pada popularnosti ovog brenda i njihovih automobila leži i u nezadovoljstvu potezima Elona Muska i njegovoj, sada već nesretno završenoj, bromansi s Donaldom Trumpom.

A o kakvom je padu riječ najbolje možemo vidjeti na podacima za kolovoz na američkom tržištu. Prvi put nakon skoro 8 godina, udio Tesle na američkom tržištu električnih vozila pao je na ispod 40 posto. Posljednji put su takve brojke imali u listopadu 2017. kada se kompanija pripremala za masovnu proizvodnju Modela 3 koji je, zajedno s kasnije predstavljenim Modelom Y, katapultirao prodaju Teslinih automobila.

Fokus je na drugim stvarima

Danas je udio Muskovih automobila na američkom EV tržištu pao na 38 posto i bit će prilično zanimljivo vidjeti kako će se stanje kretati u budućnosti. Iako se dugo vremena govorilo o tome kako će Tesla, kako bi povećala svoju konkurentnost, predstaviti jeftiniji model (spominjala se Tesla 2 cijene oko 25 tisuća dolara), Musk je na kraju tom projektu pokazao palac dolje. Inače, Tesla je prošle godine zabilježila prvi pad prodaje od 2011. godine. Isporučili su 1,79 milijuna automobila, nakon što su godine ranije isporučili 1,81 milijun, a prema predviđanjima, čini se kako bi i ove godine prodaja mogla biti u minusu.

Muskove izjave u posljednje vrijeme pokazuju kako mu samo tržište električnih vozila više nije toliko bitno te da sudbina Tesle uopće ne ovisi o prodaji automobila. Umjesto borbe za koji postotak više na ovom sve zasićenijem tržištu, Musk gleda dugoročno i razmišlja o tehnologijama koje bi trebale biti dominantne za 5 ili 10 godina i koje bi Tesli mogle donijeti tržišnu vrijednost od više bilijuna dolara (spominje čak i nevjerojatnih 25 bilijuna dolara). To su autonomija, odnosno robotaksi servis i, puno važnije - robotika.

Šef Tesle tako vjeruje kako će u budućnosti roboti (odnosno njihov robot Optimus) u kućanstvima biti uobičajena pojava te će umjesto ljudi obavljati brojne stvari - od pospremanja kuće do šopinga. A to će im donijeti i velike prihode i rekordnu tržišnu vrijednost.

