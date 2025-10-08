Europska komisija utvrdila je dvije strategije kojima će se potaknuti usvajanje u ključnim industrijama i staviti Europu na čelo znanosti temeljene na umjetnoj inteligenciji. Kako su istaknuli iz EK, radi se o strategiji za primjenu umjetne inteligencije kojom se utvrđuje kako ubrzati upotrebu umjetne inteligencije u ključnim europskim industrijama i javnom sektoru te Strategiji o umjetnoj inteligenciji u znanosti usmjerenoj na stavljanje Europe na čelo istraživanja i znanstvene izvrsnosti koji se temelje na umjetnoj inteligenciji.

Želim da se budućnost umjetne inteligencije ostvari u Europi. Jer kada se koristi umjetna inteligencija, možemo pronaći pametnija, brža i pristupačnija rješenja. Usvajanje umjetne inteligencije mora biti široko rasprostranjeno, a s pomoću tih strategija pomoći ćemo ubrzati taj proces. Stavljanje umjetne inteligencije na prvo mjesto znači i stavljanje sigurnosti na prvo mjesto. Poticat ćemo taj način razmišljanja o umjetnoj inteligenciji na prvom mjestu u svim našim ključnim sektorima, od robotike do zdravstva, energetike i automobilske industrije, istaknula je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.

Cilj je strategije za primjenu umjetne inteligencije iskoristiti transformativni potencijal umjetne inteligencije poticanjem usvajanja umjetne inteligencije u strateškim i javnim sektorima, uključujući zdravstvo, farmaceutske proizvode, energiju, mobilnost, proizvodnju, građevinarstvo, poljoprivredno-prehrambenu industriju, obranu, komunikacije i kulturu. Podupirat će i mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) s njihovim posebnim potrebama i pomoći industrijama da integriraju umjetnu inteligenciju u svoje poslovanje.

Plan vrijedan milijardu eura

Konkretne mjere uključuju uspostavu naprednih centara za probir u zdravstvu koji se temelje na umjetnoj inteligenciji i potporu razvoju pograničnih modela i agensne umjetne inteligencije prilagođenih sektorima kao što su proizvodnja, okoliš i farmaceutski proizvodi.

Kako bi potaknula uvođenje umjetne inteligencije i poduprla te mjere, Komisija će uložiti oko milijardu eura. U budućnosti bi te sektore mogle nadopuniti nove inicijative u područjima kao što su financije, turizam i e-trgovina.

Europa je u dobrom položaju da postane kontinent umjetne inteligencije. Strategijom za primjenu umjetne inteligencije pomoći ćemo našim poduzećima i ključnim sektorima, od proizvodnje do zdravstvene skrbi i javnog sektora, da se koriste umjetnom inteligencijom kako bismo ostvarili stvarne koristi za građane EU-a, ojačali svoju konkurentnost i ojačali svoju tehnološku suverenost, dodala je Henna Virkkunen, izvršna potpredsjednica za tehnološki suverenitet, sigurnost i demokraciju.

Strategija će pomoći u jačanju sposobnosti EU-a za oslobađanje društvenih koristi, od omogućivanja točnijih zdravstvenih dijagnoza do poboljšanja učinkovitosti i dostupnosti javnih usluga. Potiče politiku o umjetnoj inteligenciji na prvom mjestu, pa više poduzeća smatra da je umjetna inteligencija dio rješenja za izazove, uzimajući pritom u obzir koristi i rizike tehnologije, ističu iz EK.

Strategija se bavi i međusektorskim izazovima: ubrzavanje vremena potrebnog za stavljanje na tržište povezivanjem infrastrukture, podataka i objekata za ispitivanje; jačanje radne snage EU-a kako bi bila spremna za umjetnu inteligenciju u svim sektorima; te pokretanje inicijative za prekograničnu umjetnu inteligenciju kako bi se poduprle inovacije povezivanjem vodećih europskih aktera u području umjetne inteligencije. Obnova i uvođenje mreže europskih digitalnoinovacijskih centara, pretvorenih u centre za iskustvo u području umjetne inteligencije, omogućit će poduzećima povlašten pristup inovacijskom ekosustavu EU-a u području umjetne inteligencije.

Kako bi koordinirala djelovanje, Komisija pokreće Savez za primjenu umjetne inteligencije, forum koji okuplja industriju, javni sektor, akademsku zajednicu, socijalne partnere i civilno društvo. Promatračka skupina za umjetnu inteligenciju pratit će trendove u području umjetne inteligencije i procjenjivati sektorske učinke.

Projekt RAISE

Komisija je istodobno pokrenula službu za podršku Aktu o umjetnoj inteligenciji kako bi se osigurala neometana provedba Akta o umjetnoj inteligenciji.

Strategijom o umjetnoj inteligenciji u znanosti Europa poduzima odlučan korak kako bi ostala na vrhuncu. Našim istraživačima, novoosnovanim poduzećima i MSP-ovima pružit ćemo alate za pretvaranje ideja u otkrića, poticanje konkurentnosti i brži prelazak iz laboratorija na tržište. RAISE će biti katalizator, udruživanje resursa, mobiliziranje ulaganja i privlačenje vrhunskih talenata iz cijele Europe i šire, istaknula je Ekaterina Zaharieva, povjerenica za start-up poduzeća, istraživanje i inovacije.

U Strategiji za umjetnu inteligenciju u znanosti u središtu je RAISE, resurs za znanost o umjetnoj inteligenciji u Europi, virtualni europski institut za udruživanje i koordinaciju resursa umjetne inteligencije za razvoj umjetne inteligencije i njezinu primjenu u znanosti.

Strateška djelovanja uključuju:

Izvrsnost i talent: Mjere za privlačenje globalnih znanstvenih talenata i visokokvalificiranih stručnjaka u program „OdaberiEuropu”. To uključuje 58 milijuna eura u okviru pilot-projekta RAISE za mreže izvrsnosti i doktorske mreže za osposobljavanje, zadržavanje i privlačenje najboljih talenata u području umjetne inteligencije i znanosti.

Izračun: 600 milijuna eura iz programa Obzor Europa za poboljšanje i proširenje pristupa računalnoj energiji za znanost. Tim će se ulaganjem istraživačima i novoosnovanim poduzećima iz EU-a osigurati poseban pristup gigatvornicama umjetne inteligencije.

Financiranje istraživanja: Cilj je udvostručiti godišnja ulaganja u umjetnu inteligenciju u okviru programa Obzor Europa na više od 3 milijarde eura, uključujući udvostručenje sredstava za umjetnu inteligenciju u znanosti.

Podaci: Potpora znanstvenicima u utvrđivanju strateških nedostataka u podacima te prikupljanju, obradi i integraciji skupova podataka potrebnih za umjetnu inteligenciju u znanosti.

Zajednički istraživački centar Komisije pridonosi objema strategijama izradom tehničkih procjena, sektorskih studija i novog izvješća o utjecaju umjetne inteligencije na znanstvene i istraživačke prakse.

Komisija će krajem listopada predstaviti strategiju za podatkovnu uniju kako bi se politike u području podataka bolje uskladile s potrebama poduzeća, javnog sektora i društva.

Na predstojećem sastanku na vrhu o umjetnoj inteligenciji u znanosti, koji će se održati u Kopenhagenu, 3. i 4. studenoga 2025., predstavit će i pokrenuti inicijative u okviru strategije za umjetnu inteligenciju u znanosti, uključujući pilot-projekt RAISE i donatorsku kampanju privatnog sektora.