U moru računalnih i mobilnih videoigara, povremeno se pojave videoigre koje nisu samo zabavne već i edukativne. Jedna takva igra dolazi i iz Ureda UN-a za smanjenje rizika od katastrofa i namijenjena je ne samo djeci i mladima, već svima, a glavni joj je cilj naučiti ljude kako da pravilno reagiraju u slučaju katastrofe.

Igra Spriječi katastrofe! je online simulacija koja igračima svih uzrasta omogućuje iskusiti izazove planiranja otpornog naselja - u kontekstu uragana, požara, potresa, poplava ili tsunamija. Igra je u potpunosti besplatna i dostupna je na hrvatskom jeziku.

Kako ističu iz Ravnateljstva civilne zaštite, Spriječi katastrofe! nije samo igra - to je edukativni alat koji na interaktivan i pristupačan način uvodi igrače u osnovne principe smanjenja rizika od katastrofa (Disaster Risk Reduction - DRR). Cilj igre je jednostavan: spasiti što više života i smanjiti štetu od prirodne nepogode. No način na koji se to postiže zahtijeva promišljanje, planiranje i strateško ulaganje resursa.

Stariji igrači prepoznat će tragove SimCity igara, dok će mlađe igrače podsjetiti na Roblox. Na samom početku igrač odabire scenarij i razinu težine same igre. Ovisno o tome koji scenarij odabire (poplavu, potres, cunami, uragan i šumski požar), igrač će dobiti set zadataka koje mora ispuniti i početni budžet.

Igrač upravlja budžetom kojim mora: graditi kuće otporne na potres, postavljati sustave ranog upozoravanja na tsunami, uređivati naselje tako da bude zaštićeno od požara i poplava, educirati stanovništvo i izraditi plan evakuacije.

Svaka donesena odluka ima posljedice, a vrijeme za reakciju je ograničeno. Nakon određenog vremena dogodit će se katastrofa, a o tome što je igrač napravio, ovisit će i je li uspješno obranio naselje i ljude ili mora pokušati ponovno.

Igra traje 10 do 20 minuta, ne zahtijeva registraciju niti instalaciju te je dostupna izravno putem internetskog preglednika na adresi https://www.stopdisastersgame.org/game/.

Prevođenjem na hrvatski jezik omogućeno je šire korištenje igre Spriječi katastrofe! u obrazovnom kontekstu, osobito u: nastavi geografije, fizike, prirode i društva, međupredmetnim temama i tematskim radionicama civilne zaštite, ističu iz Ravnateljstva.

Potiče kritičko razmišljanje, donošenje odluka i razumijevanje kompleksnosti svijeta. Uz to, pruža priliku za suradnju, raspravu i povezivanje s lokalnim izazovima (poplave, potresi, šumski požari) koje učenici prepoznaju iz svakodnevice. Iako je igra zamišljena kao edukativni alat, zbog svoje interaktivnosti, kratkog trajanja i dinamične mehanike često se koristi i kao uvod u ozbiljne radionice, simulacije i nastavu o održivosti i otpornosti.