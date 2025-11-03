Ekranizacije poznatih i popularnih videoigara nisu nikakva rijetkost. Takvi se filmovi snimaju još od devedesetih godina od Street Fightera preko Mortal Combata pa do naslova iz ovog desetljeća poput Uncharteda, Super Marija, Minecrafta i drugih. Prije nekoliko mjeseci saznali smo kako je u pripremi je još jedna filmska adaptacija popularne videoigre. Call of Duty (CoD) pojavio se prije više od 20 godina te je tijekom vremena to postala jedna od najuspješnijih franšiza videoigara svih vremena.

Do sada je prodano više od 500 milijuna kopija, a brojni nastavci ove igre bili najprodavanije igre u SAD-u godinama za redom te je CoD iznimno popularan i na drugim globalnim tržištima tako da nije teško zaključiti kako će milijuni gamera napuniti kina kako bi vidjeli svoju omiljenu igru na velikom platnu.

Akcija i pucačina

Također, ekranizacijom Call of Dutyja ova će se franšiza proširiti na potpuno novu publiku tako da ne treba dvojiti u financijski uspjeh ovog filma.

Dok smo do sada znali za planove oko snimanja CoD-a, sada smo saznali i detalje oko toga tko će biti zadužen za scenarij, produkciju i režiju. Za razvoj filma tako će biti zadužena poznata imena iz svijeta filma - Peter Berg i Taylor Sheridan koji će zajedno napisati scenarij i producirati, dok će Berg biti zadužen za režiju. Inače, riječ je o dugogodišnjim prijateljima koji su do sada surađivali na uspješnim projektima poput filma Hell or High Water koji je 2017. nominiran za 4 Oscara, uključujući i nagradu za najbolji film te Wind River.

Što se samog filma tiče, trenutačno nema nekih detalja oko radnje, no poznavajući franšizu jasno je što se može očekivati - puno akcije i pucačine.

Inače, vijest kako će na ovom projektu sudjelovati i Sheridan prilično je iznenadila filmsku industriju jer on namjerava napustiti Paramount (kompaniju zaduženu za snimanje CoD-a) kako bi s NBC Universalom potpisao ugovor na 5 godina koji će biti težak čak oko milijardu dolara.

