Rujan 2025. bio je treći najtopliji ikad izmjeren na Zemlji, po podacima europskog opservatorija Copernicus, objavljenima u utorak.

Kao i srpanj i kolovoz, "rujan 2025. bio je treći najtopliji rujan", ne daleko od rekorda 2023. i drugog najtoplijeg rujna 2024., priopćio je Copernicus.

Mjesec rujan, s prosječnom temperaturom od 16,11 stupnjeva Celzijevih, bio je 1,47 stupnjeva topliji od predindustrijskog razdoblja (1850.-1900.).

Svjetski temperaturni kontekst ostaje isti, s ustrajno visokim temperaturama na kopnu i na površini mora, odražavajući nastavak utjecaja akumulacije stakleničkih plinova u atmosferi, rekla je Samantha Burgess, strateginja za klimu pri Copernicusu.

Najveće vrućine, u odnosu prema podacima iz 1940., pogodile su dio Europe, nordijske zemlje i istočnu Europu, od Baltika do Balkana.

Izvan Europe, temperature su bile više od prosječnih u Kanadi, na dijelovima Grenlanda, na krajnjem sjeverozapadu Sibira i u obližnjim obalnim područjima, kao i na velikim dijelovima Antarktike, po Copernicusu.

Kad je riječ o padalinama, osobito obilne kiše pale su u mnogim dijelovima Europe, u Skandinaviji, Italiji, Hrvatskoj, Španjolskoj i na istočnoj obali Crnog mora.

Za razliku od zemalja američkog kontinenta (Kanada, SAD, Meksiko, Brazil i Urugvaj), azijski dio Rusije i sjever indijskog potkontinenta u rujnu su bili suši nego obično.