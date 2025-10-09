Rujan 2025. bio je treći najtopliji ikad izmjeren na Zemlji, po podacima europskog opservatorija Copernicus, objavljenima u utorak.tri vijesti o kojima se priča Već se koristi u Ukrajini Europski inženjeri stvaraju oružje budućnosti – raketu koja jednim udarom može zaustaviti roj ruskih dronova Novo oružje Pjongjang pokazao zube - novu hipersoničnu raketu koju će biti teško zaustaviti Pojavile se brojne teorije VIDEO Nepoznati objekt snimljen u pustinji Mojave: Novi tajni projekt Lockheeda?
Kao i srpanj i kolovoz, "rujan 2025. bio je treći najtopliji rujan", ne daleko od rekorda 2023. i drugog najtoplijeg rujna 2024., priopćio je Copernicus.
Mjesec rujan, s prosječnom temperaturom od 16,11 stupnjeva Celzijevih, bio je 1,47 stupnjeva topliji od predindustrijskog razdoblja (1850.-1900.).
Svjetski temperaturni kontekst ostaje isti, s ustrajno visokim temperaturama na kopnu i na površini mora, odražavajući nastavak utjecaja akumulacije stakleničkih plinova u atmosferi, rekla je Samantha Burgess, strateginja za klimu pri Copernicusu.
Najveće vrućine, u odnosu prema podacima iz 1940., pogodile su dio Europe, nordijske zemlje i istočnu Europu, od Baltika do Balkana.
Izvan Europe, temperature su bile više od prosječnih u Kanadi, na dijelovima Grenlanda, na krajnjem sjeverozapadu Sibira i u obližnjim obalnim područjima, kao i na velikim dijelovima Antarktike, po Copernicusu.
Kad je riječ o padalinama, osobito obilne kiše pale su u mnogim dijelovima Europe, u Skandinaviji, Italiji, Hrvatskoj, Španjolskoj i na istočnoj obali Crnog mora.
Za razliku od zemalja američkog kontinenta (Kanada, SAD, Meksiko, Brazil i Urugvaj), azijski dio Rusije i sjever indijskog potkontinenta u rujnu su bili suši nego obično.